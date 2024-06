Policistom v Železnikih uspelo prijeti večkratnega vlomilca

Škofjeloški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o vlomu v trgovski objekt na območju Železnikov. S hitrim posredovanjem so v neposredni bližini izsledili in prijeli 39-letnega moškega, ki si je z vlomom prilastil več tehničnih predmetov. Ugotovili so tudi, da naj bi omenjeni moški od decembra lani v isti objekt vlomil najmanj petkrat.