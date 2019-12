Na Golteh pričakujejo več kot 70 tisoč gostov #video

Jubilejno sezono začenjajo z največjo naložbo v smučarski turizem pri nas, in sicer so štiri milijone evrov namenili za 32 novih apartmajev. Tako bodo podvojili svoje zmogljivosti, obetajo pa si več kot 70 tisoč gostov.

Delujoči topovi za zasneževanje, prvi spusti po beli strmini in martinčkanje na soncu. Na savinjskem smučišču se je zimska sezona tudi uradno začela.

Vse proge še ne obratujejo

Golte vabijo z 12 kilometri umetno in naravno zasneženih smučarskih prog, po katerih se lahko spuščate v primeru dobrih vremenskih pogojev vse tja do aprila, so poročali na Planetu.Vse proge trenutno sicer še ne obratujejo, za to, da jih bodo lahko odprli čim prej, skrbijo delavci, ki opravljajo še za zadnja dela na progah in ob njih.

Savinjski smučarski center letos praznuje petdesetletnico obratovanja, v načrtu so že nove investicije v sedežnico in sistem zasneževanja, ki bi stale med štiri in pet milijonov evrov.

"Trenutno je povprečna starost naprav več kot 30 let in ena od takšnih starejših je za nami, načrtujemo zamenjavo, vendar nam brez državne podpore to ne bo uspelo. Tudi druga smučišča nimajo denarja, da bi lahko zamenjali stare in že zastarele naprave, zato nekako pozivamo državo, predvsem ministrstvo za gospodarstvo, da tako kot v Avstriji omogoči določeno vrsto subvencij ob naložbah v nove naprave," je razložil Mitja Terče, direktor smučišča Golte.