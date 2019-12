Kje boste lahko smučali že ta konec tedna? #infografika

Na Kaninu, Krvavcu, Rogli, Golteh, Kranjski Gori in Kopah, najmlajši tudi na Mariborskem Pohorju, boste lahko smučali že ta konec tedna, medtem ko se tudi na preostalih slovenskih smučiščih trudijo s tehničnim zasneževanjem. Na dan odprtja nekatera smučišča ponujajo znižanje smučarskih vozovnic. Te so na splošno letos višje kot lani.

Na Krvavcu se bo smuka v novi sezoni začela že jutri, 6. decembra.

Krvavec (odprtje: petek, 6. december 2019)

Na Krvavcu bodo žičniške naprave pognali jutri, 6. decembra. Za začetek jim je uspelo zasnežiti dve progi, in sicer progo 17 in progo 1, ki ni zasnežena v polni širini in je namenjena zgolj sestopu s smučišča.

Obratovali bosta štirisedežnica Tiha dolina in dvosedežnica Njivice, so nam sporočili s Krvavca, kjer za drugi dan obratovanja, soboto, pripravljajo velik dogodek ob odprtju sezone - Miklavžev ski opening.

Na krvavški Plaži bo Miklavž v družbi angelčkov in parkljev obdaroval otroke, vse prisotne bo zabaval Vili Resnik, ob 16.30 pa bodo prižgali še novoletne luči.

Obiskovalci bodo ta konec tedna za celodnevno vozovnico plačali zgolj polovično ceno, kar pomeni, da boste za smuko odšteli le 17 evrov in pol.

Na Kaninu, kjer imajo skoraj tri metre snega, boste lahko smučali že ta konec tedna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kanin (odprtje: petek, 6. december 2019)

Na Kaninu, našem najvišje ležečem smučišču, imajo v nasprotju s preostalimi domačimi smučišči, ki v novo sezono vstopajo s progami na večinoma tehničnem snegu, obilico naravnega snega. Skoraj tri metre so ga namerili v teh dneh.

Žičniške naprave bodo pognali že ta konec tedna, a bodo obratovale samo za vikend in samo na slovenski strani (Skripi in Podi), brez povezave Kanin-Sella Nevea, vsak dan pa bo smučišče odprto od 14. decembra 2019 naprej. Takrat bo dostopna tudi povezava Kanin-Sella Nevea.

Kranjska Gora (odprtje: petek, 6. december)

Tudi Kranjska Gora bo z jutrišnjim dnem vstopila v novo smučarsko sezono.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer jim je do zdaj uspelo zasnežiti zgolj eno progo, obratovala pa bo samo vlečnica Mojca. Jutri se boste z njo lahko prevažali brezplačno.

Na Rogli se intenzivno pripravljajo na novo sezono. Prvi smučarski dan načrtujejo za to soboto, 7. decembra 2019.

Rogla (odprtje: sobota, 7. december 2019)

Tudi na Rogli se intenzivno pripravljajo na novo smučarsko sezono. Snežni topovi brnijo na vseh frontah, obilo dela pa ima tudi nov najsodobnejši teptalni stroj Pistenbully.

Prvi smučarski dan na Rogli načrtujejo za soboto, 7. decembra 2019. Med 9. in 16. uro bodo obratovale štirisedežnica Planja, vlečnici Uniorček in Košuta ter otroški smučarski trak na smučišču Uniorček.

Veliko smučarsko zabavo Ski opening na Rogli načrtujejo za soboto, 21. decembra 2019.

Kope svoja vrata (in zabave) začenjajo jutri, 6. decembra.

Kope (odprtje: petek, 6. december 2019)

Tudi na Kopah bodo v novo sezono vstopili jutri, 6. decembra ob 9. uri. Prvi smučarji bodo lahko smučali na progi Pungart in Sedlo, ki so ju zasnežili (letos so se opremili z večjim številom snežnih topov) s tehničnim snegom, zapadlo pa je tudi nekaj centimetrov naravnega snega.

Ta konec tedna boste za smučarsko vozovnico (vključno z malico) odšteli 14,90 evra, v petek ponoči pa boste lahko smučali zastonj. Poskrbeli so tudi za zabavni program – v petek vas bo zabavala skupina Zvita feltna, v soboto pa bo na Kopah veliki koncert hrvaške izvajalke Jelene Rozge. Vstopnine na večerne dogodke ni, sporočajo s smučišča Kope.

Na Mariborskem Pohorju bo ta konec tedna mogoča smuka (in sankanje) na otroškem poligonu. Uporaba vlečnega traku bo brezplačna, bo pa treba plačati vozovnico za gondolo. Foto: Facebook

Mariborsko Pohorje (odprtje: sobota, 7. december 2019)

Na Mariborskem Pohorju bodo ta konec tedna odprli otroški poligon. Zasnežili so ga s snežnimi topovi in snegom, ki so ga izdelali s t. i. tovarno snega, medtem ko odprtje nove zimske sezone načrtujejo za 14. december, ko bodo smučarske vozovnice na voljo po ugodnejši ceni, pripravljajo pa tudi pester spremljevalni program.

Otroški poligon Bellevue z vlečnim trakom Bejbika (v neposredni bližini zgornje postaje gondole) bo odprt v soboto in nedeljo (7. in 8. december) od 9. do 16. ure. Do 14. ure bo proga rezervirana za smučarje, med 14. in 16. uro pa za sankanje in spuste s pležuhi. Uporaba proge bo brezplačna, boste pa potrebovali vozovnico za gondolo.

Katera smučišča na Mariborskem in Areškem Pohorju bodo pripravili do glavnega odprtja, bo odvisno predvsem od vremenskih razmer oziroma pogojev za zasneževanje v naslednjih dneh. V zadnjih nekaj dneh so s topovi zasneževali smučišča tako na mariborskem kot areškem delu Pohorja.



Kljub zimi je na Mariborskem Pohorju še vedno odprt kolesarski park (Bike park Pohorje) in tudi bo odprt, vse dokler bodo razmere to dopuščale.

Tudi smučišče Golte ta konec tedna pričakuje prve smučarje v novi sezoni.

Golte (odprtje, sobota, 7. december 2019)

Tudi na Golteh v teh dneh poteka intenzivno zasneževanje, v ponedeljek pa pričakujejo, da bo zapadlo tudi nekaj naravnega snega.

Na začetku sezone bosta odprti ena do dve progi in napravi, v sklopu Ski openinga pa v petek, 6. decembra, pripravljajo rock koncert Dreta river banda, v soboto zabavo s 2 Party, v nedeljo pa miklavževanje, suhorobarski sejem in degustacije.

V Cerknem hitijo z zasneževanjem. Foto: Gregor Kacin

Cerkno (odprtje: 13. december 2019)

Tudi v Cerknem se trudijo z zasneževanjem. Če bo šlo vse po načrtih, bodo smučišče odprli v petek, 13. decembra 2019. Upajo, da bodo takrat odprte najmanj tri proge, odvisno od razpoložljivosti pa bodo znižali tudi cene smučarskih vozovnic.

Na sam dan odprtja ne načrtujejo posebnega dogodka, bo pa teh dovolj v nadaljevanju zime, obljubljajo.

Vogel

Na enem najlepših smučišč v Sloveniji, Voglu, kljub bližini koledarske zime še vedno čakajo sneg, zato natančnejših napovedi o prvem smučarskem dnevu na Voglu še niso mogli ponuditi.

