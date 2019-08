Na fakultetah se začenja drugi prijavni rok

Na visokošolskih zavodih se je danes začel drugi prijavni rok na dodiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 29. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 25. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 25. do 30. septembra. Prosta mesta drugega roka so danes objavljena na portalu eVŠ

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo tisti, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov.

Prijavijo se lahko tudi tisti, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz njega izpisali do vključno 16. avgusta. Podatki o prostih mestih bodo objavljeni na portalu eVŠ, kjer morajo kandidati tudi oddati prijavo za vpis.

Na dodiplomski in enoviti magistrski študij je za prihodnje študijsko leto na univerzah razpisanih 17.396 mest, na katerih je bilo v prvem prijavnem roku sprejetih 11.051 bodočih brucev.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ima najvišji delež sprejetih glede na prijave mariborska univerza, kjer so sprejeli 83,3 odstotka prijavljenih. Sledijo samostojni visokošolski zavodi in koncesionirani visokošolski zavodi, tam so sprejeli 82,7 odstotka prijavljenih. Na primorski univerzi so sprejeli 81,6 odstotka prijavljenih, na ljubljanski pa 72,1 odstotka.

Razpisanih skupaj 7460 mest

Po podatkih ministrstva je za drugi prijavni rok na univerzah in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 razpisanih skupaj 7460 vpisnih mest (lani 7332), in sicer 5018 mest za redni študij (lani 4869)in 2442 mest za izredni študij (lani 2463).

Na ljubljanski univerzi je na voljo 2962 vpisnih mest (2057 rednih, 905 izrednih), na mariborski univerzi 2411 (1745 rednih, 666 izrednih), na primorski univerzi 725 (522 rednih, 203 izrednih), na novogoriški univerzi 222 (168 rednih, 54 izrednih) ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih 1140 vpisnih mest (526 rednih, 614 izrednih).

Seznam prostih mest za drugi prijavni rok je objavljen na spletni strani razpisa za vpis: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani, so še sporočili z ministrstva za izobraževanje.