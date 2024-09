Univerza v Ljubljani in študentske organizacije proti pripojitvi ZD za študente k ZD Ljubljana

Pri Univerzi v Ljubljani in dveh študentskih organizacijah so izrazili nasprotovanje pripojitvi Zdravstvenega doma (ZD) za študente Univerze v Ljubljani k ZD Ljubljana, kar predvideva predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Po neuradnih informacijah STA naj bi na ministrstvu za zdravje sporni člen črtali iz predloga zakona.

Omenjeno pripojitev predvideva del 42. člena predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je v javni razpravi do 16. oktobra. Kot predvideva predlog, bi ZD za študente s 1. julijem 2025 prenehal delovati kot samostojni javni zdravstveni zavod, mandati direktorja in članov sveta zavoda pa bi prenehali. Njegovi zaposleni pa bi se zaposlili v ZD Ljubljana.

ŠOS: Študenti bi ostali brez primerne zdravstvene oskrbe

Pri Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so v sporočilu za javnost opozorili, da bi s to potezo ob pomanjkanju zdravnikov družinske medicine v Ljubljani študenti ostali brez primarne zdravstvene oskrbe. Ob tem ZD za študente Univerze v Ljubljani izvaja tudi podporne storitve, kot so zagotavljanje sistematskih pregledov in cepljenja, specializirane za populacijo študentov, so poudarili.

Delovanje ZD za študente Univerze v Ljubljani na ŠOS izpostavljajo kot primer dobre prakse, ki ga je treba širiti tudi na druga študijska središča, še posebej v Maribor in v slovensko Istro. To problematiko na ŠOS izpostavljajo tudi v okviru zakona za urejanje položaja študentov, o čemer vodijo dialog z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. Ta je bila po navedbah ŠOS širjenju zdravstvenih dejavnosti v druga študijska središča doslej naklonjena. Zato jih še toliko bolj preseneča napoved pripojitve študentskega ZD k ZD Ljubljana.

Podobno so opozorili tudi pri Študentski organizaciji Univerze (ŠOU) v Ljubljani, kjer omenjenemu členu predloga novele ostro nasprotujejo. Predlagana sprememba bi, kot so navedli v sporočilu za javnost, še dodatno obremenila že tako dolge čakalne vrste ter ogrozila zdravstveno oskrbo študentk in študentov, ki prihajajo iz vseh delov Slovenije študirat v Ljubljano ter predstavljajo eno najbolj socialno ranljivih skupin.

V obeh študentskih organizacijah so ob tem opozorili, da so se tovrstni poskusi priključitve študentskega zdravstvenega doma k ZD Ljubljana pojavljali že v preteklosti.

Univerza v Ljubljani bi ZD za študente vzela pod svoje okrilje

"Glede na dosedanje uspešno delo ZD za študente menimo, da argumentov v prid njegovi morebitni priključitvi k ZD Ljubljana ni," so sporočili tudi z Univerze v Ljubljani. Zavzemajo se, da bi ZD za študente prešel pod okrilje ljubljanske univerze. Tak način delovanja študentskih zdravstvenih domov je po njihovih navedbah običajen v drugih državah EU.

Hkrati pa bi ob takšni spremembi položaja ZD za študente ta služil tudi kot odlična učna baza za študente ljubljanske medicinske fakultete, so poudarili na Univerzi v Ljubljani. Po njihovih navedbah je Prevolnik Rupel na spomladanskem sestanku tej ideji pokazala naklonjenost, zato na univerzi že pripravljajo izhodišča, kako bi lahko ZD za študente priključili univerzi.

Po neuradnih informacijah STA naj bi sicer na ministrstvu za zdravje sporni del 42. člena umaknili iz predloga novele zakona.

Ministrstvo za zdravje je 16. septembra v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, katere cilj je sicer regulacija javne in zasebne zdravstvene mreže.

"Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je v javni razpravi, ki je namenjena temu, da vsi deležniki podajo pripombe, mnenja in predloge. Odprti smo za vse predloge in izboljšave, saj želimo pripraviti čim bolj kakovosten zakon. Vse v javni obravnavi prejete pripombe bomo skrbno proučili in smiselno vključili v osnutek novele, ki jo bomo nato posredovali v nadaljnji postopek," so sporočili z ministrstva za zdravje.