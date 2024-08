Ljubljanski zdravstveni dom zapuščata še dva pediatra. Na pomoč tudi upokojeni zdravniki. #vŽivo

Ob tem, da imajo mnogi starši že tako težave pri iskanju pediatrov za svoje otroke, ljubljanski zdravstveni dom za Bežigradom z jutrišnjim dnem zapuščata še dva pediatra. Predstojnica enote Bežigrad in pediatrinja v enoti Moste-Polje pojasnjujeta, kakšne so razmere na področju pediatrije. Izjavi za medije na Siol.net spremljamo v živo.

"Zavedamo se stiske otrok in mladostnikov, hkrati je pa to velik izziv za organizacijo dela v bodoče v naši enoti," je uvodoma pojasnila Anja Zidanšek, predstojnica enote Bežigrad in družinska zdravnica.

Intenzivno iščejo nove sodelavce, opravljajo razgovore in objavljajo razpise. V prihodnjiih tednih naj bi izvedeli, ali sta se za delo odločili dve zdravnici specialistki, oktobra predvidevajo še eno zaposlitev in sicer sobno zdravnico, ki izkušnje že ima na pdoorčju pediatrije. Do prihoda novega kadra bodo delo organizirali čim bolj varno, je še dodala Zidanšek.

Pomagali bodo vsi razpoložljivi kadri

"Res si želimo poskrbeti za otroke, ki so ostali brez osebnega zdravnika. V tem času bo za otroke in mladostnike poskrbela šolska zdravnica, ki ostaja v enoti Bežigrad, skupaj z ekipo prisotnih pediatrov. Ob sistematskih pregledih si bomo pomagali z upokojenimi zdravniki, tudi s spcializanti pediatrije, ki so v enoti zaposleni in morda tudi z zdravniki iz drugih enot Zdravstvenega doma Ljubljana," je še pojasnila predstojnica.

Težave na področju pediatrije sicer v državi trajajo že leta. Število prebivalcev narašča, upada pa interes zdravnikov, da bi se zaposlili, je stanje opisala Zidanšek. V enoti Bežigrad je sicer 45 zdravnikov specialistov pediatrije, ki lahko opredeljujejo, a glavnina je že močno presežena. "Stanje je posledica minulih let, ko so opredeljevali otroke iz sosednjih občin, kjer so se najprej začele kazati težave s pomanjkanjem pediatrov," je dodala.

V ZD Bežigrad polovica pediatrov starejša od 55 let

Zidanšek je še pojasnila, da bodo že čez nekaj mesec oziroma let težko nadomestili upokojitve starejših kolegov. "Mi bi že ta hip lahko zaposlili 9 specialistov pediatrije." Nujne so sistemske rešitve, je še pozvala odločevalce

Tudi pediatrinja Marija Burnik iz enote Moste-Polje pove, da je težava vseslovenska in da en pediater ponekod opravlja delo dveh ali treh pediatrov.

V dežurno ambulanto vse več otrok iz drugih občin

Izpostavila je ljubljansko občino, kjer je velik problem s predčasnimi odpovedmi, predvsem zaradi težavnosti in zahtevnosti dela na področju pediatrične nujne medicinske pomoči. "V to dežurno ambulanto namreč prihaja vse več otrok, za katere starši trdijo, da je njihovo stanje nujno, ko pa jih najprej obravnava triažna medicinska sestra in pove, da stanje ni nujno, enako pa potem še zdravnik, starši to niso pripravljeni sprejeti."

Dežurna ambulanta je dodatno obremenjena tudi zaradi otrok iz drugih občin, kjer v večini pediatra v dežurstvu nimajo in ga raje pripeljejo v Ljubljano. Problem za delo v rednih ambulantah je tudi priseljevanje v Ljubljano, kjer starši posledično iščejo pediatra za svojega otroka.

Vedno bolj kompleksne obravnave otrok so še en razlog, zakaj je tako težko najti pedaitra, staršem še sporoča Burnik. "V predšolski ambulanti je čedalje več otrok z motnjami v razvoju, bolj psoebnih socialnih okoliščin, ki zahtevajo več časa za delo s temi otroki. V šolski problematiki pa se množijo kompleksne obravnave zaradi težav in stisk na področju duševnega zdravja mladostnikov," je dejala.