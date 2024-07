V Franciji sta bili na dražbi prodani pištoli, ki sta pripadali francoskemu cesarju Napoleonu I. Za bogato okrašeni pištoli, s katerima je Napoleon nekoč nameraval storiti samomor, so iztržili 1,69 milijona evrov, je v nedeljo sporočila dražbena hiša Osenat.

Dražba je potekala v nedeljo v mestu Fontainebleau južno od Pariza, v bližini palače, kjer si je Napoleon skušal vzeti življenje po tistem, ko se je bil leta 1814 prisiljen odpovedati prestolu.

Vendar pa je Napoleonov zaupnik Armand de Caulaincourt odstranil smodnik iz pištol. Napoleon je namesto tega zaužil strup, a je bruhal in preživel. Kasneje je pištoli podaril de Caulaincourtu v zahvalo za njegovo zvestobo, je povedal predstavnik dražbene hiše Jean-Pierre Osenat.

Identitete kupca niso razkrili

Bogato okrašeni pištoli z intarzijami iz zlata in srebra imata vgravirano podobo Napoleona. Sprva so pričakovali, da bo orožje, ki ga je izdelal pariški izdelovalec orožja Louis-Marin Gosset, doseglo med 1,2 in 1,5 milijona evrov. Identitete kupca niso razkrili.

Do prodaje pištol je prišlo po tistem, ko ju je francosko ministrstvo za kulturo uvrstilo med nacionalno bogastvo in prepovedalo njun izvoz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Profimedia

Napoleonovi predmeti izjemno iskani

Predmeti, ki so nekoč pripadali Napoleonu, so med zbiratelji izjemno iskani. Novembra lani so na dražbi za rekordnih 1,9 milijona evrov prodali enega njegovih značilnih črnih dvorogeljnih klobukov s tribarvno kokardo.

Napoleon je po abdikaciji leta 1814 odšel v izgnanstvo na otok Elba ob italijanski obali. Kmalu zatem se je vrnil v Francijo, a je bilo njegove vladavine dokončno konec, ko so ga Britanci skupaj z zavezniki premagali v bitki pri Waterlooju leta 1815. Šest let kasneje je umrl v izgnanstvu na otoku Sveta Helena.