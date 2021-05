Na Črni Kal prihajajo ameriški vojaki

Med 10. in 21. majem bo na območju Slovenije, Grčije, Hrvaške in Italije potekala mednarodna vojaška vaja Zvezdni vitez 2021. Priprave enote zračne obrambe Slovenske vojske in Združenih držav Amerike se na območju Črnega Kala začnejo že to soboto, 8. maja.

Na mednarodni vojaški vaji se bodo skupaj urili pripadniki pehote, protizračne obrambe, mornarice in letalstva oboroženih sil Albanije, Grčije, Hrvaške, Italije, Slovenije in Združenih držav Amerike, so sporočili z ministrstva za obrambo.

V Sloveniji bo vaja na območju Črnega Kala potekala med 10. in 16. majem, kjer bodo razmeščene enote zračne obrambe Slovenske vojske in Združenih držav Amerike.

Na letališču Cerklje ob Krki bo vzpostavljeno glavno poveljstvo zavezništva za izvedbo vaje ter baza udeleženih helikopterjev ameriškega letalstva. Po scenariju vaje bodo enote zračne obrambe zagotavljale varovanje zračnega prostora zavezniških sil na območju delovanja ter preverile medsebojno povezljivost sistemov zračne obrambe kratkega in dolgega dosega.

Helikopterji ameriškega letalstva bodo sodelovali tudi na mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2021, ki bo med 17. in 22. majem potekala na širšem območju Slovenije.

Na cesti občasno povečan promet

Med vajo bo občasno povečan promet vojaških vozil in preleti letalnikov. V soboto, 8. maja, in nedeljo, 9. maja, bo povečan promet iz smeri Karavank in Cerkelj ob Krki proti Črnemu Kalu, v petek, 14. maja, in soboto, 15. maja, pa iz smeri Črnega Kala proti Cerkljam ob Krki.