Na cerkvici Svetega duha v Javorci odkrili znak evropske dediščine

Karl Erjavec poudarja, da je Evropska unija garant miru. Foto: STA

"Mislim, da Javorca nosi globok pomen, vemo kaj se je tukaj dogajalo v času soške fronte in koliko žrtev je za seboj pustila prva svetovna vojna. Kljub vsemu temu trpljenju je prišlo do druge svetovne vojne," je dejal Erjavec.

Poudaril je, da je Evropska unija garant miru: "Pravzaprav se niti ne zavedamo, kaj pomeni mir, kaj mir prinaša, ker brez miru ni blagostanja, ni razvoja in ni prihodnosti za mlade. Prav ta cerkev junakov v Javorci je simbol sprave med narodi."

Cerkev je zelo dobro obiskana

Brežan je povedal, da pomeni znak evropske dediščine za cerkvico v Javorci priznanje in obveznost občine v prihodnje. Obenem pa pričakuje, da bo podeljeni znak privabil k temu kulturnemu spomeniku še večje število obiskovalcev kot doslej.

"Danes smo tudi videli, da je na slovesnost prišlo veliko Tolmincev, ki se zavedajo, kaj je pravzaprav tisto, kar imamo tukaj v Javorci, prav tako je bilo tukaj veliko ljudi z različnih veleposlaništev, zato je ta znak zagotovo nekaj, kar nas dela prepoznavne tako v Evropski uniji kot svetu," je dejal Brežan.

Direktorica Tolminskega muzeja Damjana Fortunat Černilogar je povedala, da je v lanskem letu cerkvico obiskalo 7000 turistov, pričakuje pa, da bo njihovo število prav zaradi znaka evropske dediščine še večje.

Brežan pa je dodal, da bi morali ob vse večjem številu obiskovalcev razmisliti o tem, kako bi uredili obisk cerkvice v prihodnje. Nahaja se namreč daleč iz doline in na težko dostopnem kraju, tako da bo potrebno urediti tudi lokalno cesto do nje.

Arhitektura je edinstven primer secesije

Spominska cerkev Sv. duha v Javorci je edinstven primer secesije. V spomin na padle vojake vseh narodnosti in kultur so jo v hribih postavili vojaki, ki so se med prvo svetovno vojno bojevali na soški fronti. Cerkev in njena kulturna krajina tudi v današnjih časih ostajata simbol poziva k spravi in pričata o povezovalni moči skupnega umetniškega ustvarjanja in gradnje.

Arhitektura je od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, leta 2007 pa je dobila tudi znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative. Obenem je to tudi ena od postaj na zgodovinski poti Pot miru, ki povezuje spomenike in ostaline 1. svetovne vojne v Zgornjem Posočju.

Ostaja zanimiva za številne obiskovalce. V njej potekajo raznolike kulturne prireditve, verski obredi različnih verskih skupnosti, pomembna je tudi razstavna dejavnost.