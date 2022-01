Na Cerknem se je pokvarila šestsedežnica

Po dogodku na Krvavcu, ko so minulo nedeljo smučarji po težavah z žičnico imeli težave, da so se vrnili v dolino, se ta konec tedna težave pojavljajo na Cerknem, kjer se je že v petek pokvarila šestsedežnica Počivalo.

Na smučišču v Cerknem se je že v petek pokvarila šestsedežnica Počivalo. Šestsedežnica je še vedno v okvari, saj napake še niso uspeli odpraviti, pred šestsedežnico pa nastaja gneča, poroča portal 24ur.com.

Na Facebook strani Terme in smučišče hotel Cerkno so pristojni zapisali, da je blagajna pri omenjeni sedežnici na voljo zgolj za nakup vozovnic in testiranje, vse tiste, ki se odpravljajo na smučanje, pa naprošajo, naj se z lastnim ali organiziranim prevozom odpeljejo do postaje Brdo. Prav tako so objavili seznam delujočih naprav.

V nedeljo težave tudi na Krvavcu

Minulo nedeljo so se okrog 13. ure težave z žinico pojavile tudi na Krvavcu. Okrog 15.30 ure se je pred vrati zgornje postaje začela nabirati vse daljša vrsta smučarjev, ki so se odpravljali proti domu. Zaradi slabe komunikacije in poznega odziva pristojnih je nedelovanje žičnice povzročilo veliko slabe volje pri obiskovalcih.