Avtobus za otroke rezervirali po treh urah. Direktor RTC Krvavec odgovarja. #video

Tehnične okvare so neizogibne, zato naj bi veliki smučarski centri imeli pripravljene učinkovite načrte za hitro reševanje - take s hitrim informiranjem in redom, kako vse smučarje najrazličnejših starosti in narodnosti kar najbolj učinkovito vkrcati na avtobuse. Na Krvavcu takega načrta v nedeljo popoldne ob tehnični okvari krožne žičnice niso imeli. Direktor RTC Krvavec Janez Janša pojasnjuje.

Na Krvavcu so letos gostili že skoraj 50 tisoč smučarjev. Foto: Gregor Pavšič Nedelja popoldne. Na Krvavcu, enem osrednjih slovenskih smučarskih središč, je v lepem vremenu uživalo nekaj sto smučarjev. Okrog 13. ure so se začele težave z žičnico, ki obiskovalce vozi iz doline in nazaj. Okrog 15.30 se je pred vrati zgornje postaje začela nabirati vse daljša vrsta smučarjev, ki so se nameravali odpraviti proti domu. Največ je bilo Slovencev, a tudi mnogo tujcev.

V pol ure je pred vrati z več strani nastala gneča in čutiti je bilo nezadovoljstvo, saj smučarjem nihče ni pojasnil, zakaj nagneteni pred rampo stojijo in čakajo. Šele ko je eden izmed smučarjev začel vztrajno trkati po steklu, je eden od zaposlenih prišel pred smučarje in na hitro priznal, da imajo tehnične težave z delovanjem krožne žičnice. Če žičnice ne popravijo, imajo na razpolago kombije in pet avtobusov, je pojasnil.

Šele okrog 19. ure zvečer so na avtobus prednostno spustili otroke. Razlog je predvsem v tem, da redarji niso imeli navodil in nobene naprave za obveščanje smučarjev. Foto: Gregor Pavšič

Do dva kilometra oddaljenega parkirišča so smučarje peljali s kombiji in terenci, mnogi so do tja tudi pešačili. Foto: Gregor Pavšič

Tujci so še naprej debelo gledali predse, po slabi uri čakanja je večina smučarjev stopila z zgornje postaje žičnice. Tam so stali v veliki skupini, ko je prišel redar in peščici pojasnil, da avtobusi do vrha ne morejo. Da bo potrebne kakšne pol ure hoda do spodnjega parkirišča na planini Jezerca. Pokimal je na vprašanje, ali je bolje iti kar peš. Slišali so ga le redki, saj megafona ali podobne naprave za obveščanje smučarjev (tudi tujcev) ni imel na razpolago.

Toda nekako so se informacije med smučarji le razširile in celotna skupina se je peš odpravila proti spodnjemu parkirišču. Ekipe RTC Krvavec so z nekaj manjšimi vozili opravljale ta vmesni prevoz in tako nekaterim privarčevale pol ure hoje v smučarskih čevljih.

Jezili so se tudi redarji. Šele po več urah na avtobus prednostno spuščali majhne otroke.

Na parkirišču so se redarji glasno jezili, kako nepripravljeni so. Tudi oni niso imeli nobene naprave za obveščanje, od domnevno petih avtobusov sta sprva prispela le dva. Druge so, kot nam je pozneje povedal eden izmed voznikov, šele pozno popoldne klicali za pomoč pri prevozu. Na parkirišču ob vstopu na avtobuse, ki so se ustavljali naključno, prav tako ni bilo nobenega vnaprej pripravljenega načrta za čim bolj učinkovito vkrcavanje. Veljal je zakon močnejšega, hitrejšega.

Šele okrog 19. ure, ko se je na Krvavcu že povsem stemnilo, je prvi redar sklenil, da bodo na naslednjem avtobusu prednost dobili majhni otroci s starši.