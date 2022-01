Na Krvavcu odpovedala gondola, nastala težava s prevozom #foto

Na Krvavcu je že v zgodnjem popoldnevu odpovedala gondola in zaradi nje so smučarji ostali ujeti na Krvavcu in čakali na prevoz v dolino. Prevoz je bil kasneje organiziran z avtobusi, velika težava pa je bila v podajanju informacij. Žičnico bodo zdaj poskušali popraviti, da bo smučišče v ponedeljek lahko obratovalo.

Gondola se naj bi pokvarila okrog 14. ure, ujeti smučarji pa so tako morali počakati na rešitev. Najprej naj bi obljubili prevoz s kombiji, kasneje pa so prevoz organizirali z avtobusi in kombiji.

Skupina smučarjev je danes popoldne zaradi tehnične okvare kabinske žičnice za nekaj ur obtičala na Krvavcu, je za STA povedala vodja marketinga RTC Krvavec Barbara Trebušak.

Direktor RTC Krvavec Janez Janša pa je za STA potrdil, da žičnica ni delovala od 15. ure in da so smučarji zdaj že varno v dolini.

Trebušakova je dejala, da so vse smučarje rešili iz žičnice, "Tako da je bila linija prazna in ni prišlo do reševanja". Dodala je, da so rešili vse in da ni nihče več ujet. "Stali so deset minut, potem so se malo premaknili, pa deset minut, tako da večurnega stoječega čakanja ni bilo," je še povedala.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič