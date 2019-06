Na brezskrben dopust z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v tujini zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v 36 državah, in sicer državah članicah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora in Švici. Z ostalimi državami Slovenija nima sklenjeni meddržavnih sporazumov, kar pomeni, da je treba storitve nujnega zdravljenja in medicinske pomoči plačati.

Novo kartico lahko naročite 30 dni pred iztekom veljavnosti stare

Klemen Ganziti iz ZZZS je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je treba kartico naročiti pravočasno, saj ponavadi od naročila do prejema kartice minejo štirje delovni dnevi. "Tisti, ki kartico že imate, pa preverite datum veljavnosti, saj kartica velja eno leto od naročila. Novo lahko naročite 30 dni pred iztekom veljavnosti stare," je povedal Ganziti in dodal, da za upokojence in otroke do dopolnjenega 18. leta kartica velja celo pet let.

Zavarovane osebe lahko v primerih, ko potujejo prej kot v štirih dneh, na območni enoti ZZZS pridobijo certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico in se izdaja le v nujnih primerih. ZZZS priporoča elektronsko naročilo kartice prek spleta ali z SMS sporočilom, saj je ta način enostaven in hiter. Kartico se lahko dobi tudi osebno v času uradnih ur na območnih enotah in izpostavah ZZZS. V lanskem letu so izdali skoraj 675.000 evropskih kartic, od tega pa okrog 265.000 poteče veljavnost med 1. junijem in 31.julijem, ko je naročil kartic največ.

Največ težav na Hrvaškem

Kot je povedal Ganziti, zavarovanci z evropsko kartico v večini primerov brez težav uveljavljajo zdravstvene storitve. Uveljavljajo jih lahko v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Pri zasebnih zdravnikih ali na zasebnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujo zdravstveno zavarovalnico, pa morajo stroške storitev poravnati sami, po vrnitvi domov pa bodo lahko uveljavljali njihovo povračilo.

Največ težav pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico je bilo na Hrvaškem, kamor odpotuje na dopust največ Slovencev, saj tako imenovane turistične ambulante niso del javne mreže. V teh ambulantah je treba stroške opravljenih zdravstvenih storitev v celoti plačati. V zadnjih letih so ambulante, ki so del javne mreže zdravstvenih storitev, opremili z nalepkami, ki jasno kažejo, da sprejemajo evropsko kartico.

Nekatere države poznajo sistem participacije

V lanskem letu je bilo vloženih skoraj 4800 zahtevkov za povračilo stroškov. ZZZS na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov povrne stroške zdravljenja v višini, kot bi jo priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Ob tem je Ganziti opozoril, da imajo nekatere države, tudi Hrvaška, uveden sistem participacije, ko morajo bolniki iz lastnega žepa kriti pavšalno vrednost za na primer sprejem v bolnišnico. Za pregled pri zdravniku znaša participacija 10 kun, za bolnišnični dan pa 100 kun.

Za ostale države, kot so na primer Egipt, Tunizija, Turčija, ZDA, s katerimi Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov, je treba zdravstvene storitve plačati iz lastnega žepa. ZZZS bo upravičene stroške zavarovancu povrnil na podlagi dokumentacije in originalnih računov. Ker so ti stroški lahko precej visoki, pa Ganziti svetuje sklenitev komercialnega zavarovanja z asistenco v tujini, vendar je treba preveriti, kaj ta zavarovanja omogočajo.

Ob koncu je Ganziti opozoril, da evropska kartica ne krije stroškov prevoza iz tujine v domovino, stroškov prevoza s helikopterjem in stroškov storitve, ki je bila opravljena v zasebnih ambulantah.