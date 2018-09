Na Bohinjskem jezeru zaradi monitoringa rib omejitev dejavnosti

Zaradi monitoringa ribjih vrst v Bohinjskem jezeru ta teden velja začasna omejitev plovbe in drugih dejavnosti na jezeru. Na sredini severovzhodnega dela jezera do 10. septembra velja popolna prepoved plovbe, kopanja, potapljanja in drugih športnih dejavnosti, na preostalem jezeru pa je prepoved omejena na nočni čas, od 19. do 8. ure.

Začasni plovbni režim z omejitvijo plovbe in druge splošne rabe, ki ga je objavila bohinjska občina, je v veljavo stopil v torek. Izjema navedene prepovedi plovbe sta le dve plovili Zavoda za ribištvo RS, ki lahko za potrebe izvedbe monitoringa ribjih vrst plujejo tudi na območju prepovedi.

Projekt je element ekološkega stanja voda

Kot pojasnjujejo na Zavodu za ribištvo RS, je zaradi pridobivanja podatkov o ribjih združbah v Bohinjskem jezeru in s tem o samem ekološkem stanju jezera nujno periodično opravljati monitoring ribjih združb.

Gre za projekt Monitoring rib kot element ekološkega stanja voda. Ekološko stanje Bohinjskega jezera je sicer glede na monitoring iz leta 2016 na podlagi različnih analiziranih elementov po ugotovitvah Agencije RS za okolje zelo dobro.

Izvajalci uporabnike jezera prosijo, naj se mrežam ne približujejo

Monitoring rib izvajajo s pomočjo mrež in elektroagregata, pri čemer so lokacije mrež označene z bojami. Na Zavodu za ribištvo RS uporabnike jezera prosijo,naj se lokacijam mrež ne približujejo, saj bi s tem ogrozili izvajanje monitoringa in se po nepotrebnem izpostavljali nevarnosti, ki jih potopljene mreže lahko predstavljajo.

V Bohinjskem jezeru lahko lovite le z dovolilnicami

V ledeniškem Bohinjskem jezeru živijo avtohtona jezerska postrv, menek in klen. Neavtohtona riba je jezerska zlatovčica, ki so jo v jezero iz Avstrije prenesli vojaki v 2. svetovni vojni in sedaj v jezeru že prevladuje. Je zelo pomembna za športni ribolov in velja za posebno ribjo specialiteto.

Bohinjsko jezero je priljubljena točka ribičev, ki v jezeru tako z obale kot iz čolna lahko lovijo le z dovolilnicami. Za vsako vrsto rib pa veljata lovna doba, najmanjša dovoljena mera in najvišje dovoljeno število rib v ulovu.