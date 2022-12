Na avtocesti umrl Afganistanec, ki je nepravilno prečkal vozišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zvečer je policijo poklical voznik in povedal, da je pred predorom Kastelec, na avtocesti od Kopra proti Kozini, povozil neznano osebo. Zaradi hudih poškodb je povoženi tujec na kraju nesreče umrl.

Policisti so si ogledali kraj prometne nesreče in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je čez avtocesto teklo več oseb.

34-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Slovenije, je trčil v enega od njih, in sicer v 21-letnega državljana Afganistana, ki je nepravilno in na neosvetljenem delu prečkal vozišče avtoceste, zato ga voznik ni pravočasno videl.

Poleg njega sta bila še dva državljana Afganistana

Zaradi hudih poškodb je tujec na kraju nesreče umrl.

Ob pokojnem sta ostala še dva državljana Afganistana, ki sta v nadaljnjem postopku zaprosila za mednarodno zaščito. Vsi trije so nezakonito prečkali slovensko-hrvaško državno mejo in so bili na poti v Italijo, je sporočila koprska policija.