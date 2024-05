Muzeji in galerije vabijo z brezplačnimi vstopi

Muzeji in galerije ob današnjem mednarodnem muzejskem dnevu za obiskovalce tradicionalno na široko odpirajo vrata. Številni brezplačni vstop v muzeje in galerije dodobra izkoristijo, saj muzejski in galerijski prostori na ta dan beležijo nadpovprečno velik obisk. Letos je tema mednarodnega dne Muzeji za izobraževanje in raziskovanje.