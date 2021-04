Mustafa Cerić v odprtem pismu Kučanu: Tudi ti, prijatelj?

Domnevni diplomatski dokument, tako imenovani non-paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo, je v zadnjem tednu dvignil veliko prahu. Kdo ga je spisal, ni razvidno, po pisanju STA pa so mediji v BiH poročali, da naj bi dokument v Bruselj poslal slovenski premier Janez Janša. Ta je bošnjaškega člana predsedstva BiH Šefika Džaferovića pred dnevi poklical in ga obvestil, da ne obstaja tako imenovani non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH. Omenjalo se je tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ta je povezavo z dokumentom prav tako zanikal.

Domnevni dokument naj bi med drugim vključeval ideje o razdružitvi BiH. Večino Republike srbske bi glede na dokument priključili Srbiji, večinsko hrvaške kantone BiH pa Hrvaški. Dokument, ki poleg tega predlaga združitev Kosova in Albanije, še vedno sproža številne polemike in razprave.

Zdaj se je z odprtim pismom Milanu Kučanu oglasil nekdanji reis-i-ulema Mustafa Cerić. "Upam, da ste v Sloveniji dobro, da ste v času koronavirusa zdravi. Danes se v Bosni ne soočamo samo s koronavirusom, ampak tudi z virusom non-paper. V svetu še vedno poteka razprava o tem, ali je koronavirus prešel iz živali ali je bil umetno ustvarjen. Kar zadeva virus non-paper, je znano, da je bil narejen umetno. Prav zato vam pišem to odprto pismo, gospod Kučan. Leta 2011, ko ste bili še posebni odposlanec slovenske vlade za BiH, ste se namreč spraševali "Ali državljani Bosne in Hercegovine sami želijo to državo ali ne?" To vprašanje je seme današnjega virusa 'non-paper', ki je ušel iz vaše tajne epruvete in mutiral v novi sev. Virus non-paper, ki ste ga umetno ustvarili, je Borut Pahor poskušal prenesti predsedniku Evropskega sveta Hermanu Van Rompuyu (tedanjemu, op. a.) in ameriškim diplomatom ..., a na srečo ni padel na plodna tla ne v Bruslju ne v Washingtonu ... Gospod Kučan, vaš protibosanski virus non-paper v Bruslju in Washingtonu v Bosni je že skoraj pozabljen ... Ga je pa Janez Janša, zavestno ali nezavedno, razkril javnosti. ... Bosna ni tako velika, da bi ji lahko rekli 'Velika Bosna', ni pa tako majhna, da bi jo Srbija in Hrvaška s pomočjo Slovenije lahko skupaj pogoltnili," je zapisal Cerić v dolgem zapisu, ki mu je ob koncu dodal še:

"Tudi ti, prijatelj Kučan? Z lepimi pozdravi v času Ramazana, ko počivamo bosansko telo, da nahranimo bosansko dušo. Poskusite razumeti naše bosansko sporočilo – ne ugriznite prevelikega kosa, ki ga ne morete pogoltniti. Zadavili se boste!"

Po pisanju Nova24tv.si je Kučan v intervjuju za Face TV v zvezi z afero "non paper" zatrdil, da Slovenija ni tista, ki bi se sama vpletla v zgodbo. "Mislim, da je Slovenija vpletena, ni se vpletla sama. Janši je treba verjeti," so Kučanove navedbe za Reporter še citirali pri omenjenem mediju.