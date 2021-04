Janša s poljskim kolegom predvsem o predsedovanju Svetu EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski premier Janez Janša je po današnjem srečanju s poljskim kolegom Mateuszem Morawieckim v Varšavi poudaril, da bo ena glavnih prioritet slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije okrepitev odpornosti na zdravstvene krize. Izpostavil je tudi grožnjo kibernetskih napadov. Govorila sta še o prihodnosti Evrope in pandemiji covida-19.

Slovenija se bo med predsedovanjem med drugim posvetila pripravi Evrope na potencialne grožnje, ki so po Janševih besedah zelo realne. "S tega vidika je večja odpornost in pripravljenost na potencialne nove epidemije ena prvih prioritet in temu se bomo zelo temeljito posvečali v času našega vodenja Sveta EU," je povedal premier na skupni novinarski konferenci z Morawieckim, ki jo je vlada prenašala prek Facebooka.

Druga prioriteta je po njegovih besedah kibernetska varnost. "To je realna grožnja, ki se je večina Evropejcev ne zaveda, je pa to nekaj, kar zagotovo upravičuje povezanost naših naporov znotraj EU in zveze Nato," je poudaril.

Kibernetska varnost je ključna

Morawiecki se je Janši zahvalil, da bo kibernetska varnost ena od prioritet slovenskega predsedovanja, pri čemer je omenil grožnje, izzive in napade, ki prihajajo z Vzhoda. Kibernetska varnost je po besedah poljskega premierja ključnega pomena za prihodnost Evrope.

Prihodnosti Evrope bo posvečena tudi konferenca, ki se bo začela maja in pri vodenju katere bo imela v času predsedovanja v drugi polovici leta pomembno vlogo tudi Slovenija.

"Slovenija si želi, da je to razprava brez vrednostnih monopolov, ki bo odprta, kjer bodo vsi pogledi na prihodnost Evrope lahko prišli do izraza, kjer se ne bo izključevalo nikogar, kjer se bo naredilo sintezo in bomo skupaj ugotovili, da je EU lahko močna samo, če ima močne države članice," je povedal predsednik slovenske vlade.

Tudi poljski premier je poudaril, da je EU lahko močna samo, če so močne države članice. Glede prihodnosti Evrope je poudaril, da mora biti temelj spoštovanje tega, da so si države različne med seboj in neodvisne.

Janša: Poljska je država, ki spoštuje vladavino prava

Kot je še povedal Janša, sta s poljskim kolegom govorila tudi o razpravah o vladavini prava. "Z zelo močnim glasom lahko rečem, da je za nas Poljska država, ki spoštuje vladavino prava. To je država, ki ima dinamično, trdno demokracijo, za to demokracijo se je morala trdo boriti in veliko žrtvovati," je poudaril.

Morawiecki pa je dejal, da je tudi Slovenija včasih žrtev neutemeljenih besednih napadov. Poudaril je, da ne smemo dovoliti, da bi v Evropi vladali laž in nesporazumi.

Premierja sta gospodarsko sodelovanje med državama ocenila kot zelo dobro. Janša je povedal, da blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko znaša skoraj dve milijardi evrov.

Izrazil je tudi zadovoljstvo, da se bo 1. maja obnovila letalska povezava med Varšavo in Ljubljano. Slovenija si prizadeva, da bo lahko turistična sezona potekala nemoteno. "Računamo, da bomo junija dosegli zadostno precepljenost in da bo epidemija zaustavljena," je povedal Janša. Vendar pa se zaveda, da bo treba takšno precepljenost doseči po vsej Evropi in kasneje po vsem svetu.

"Tu delimo napore znotraj EU, da se poveča dobava cepiv, da se na tej točki, ki je ključna in strateška, začne resno dokazovati, da se Evropa zaveda pomena strateške suverenosti, ki je v tem primeru vezana na cepiva," je povedal slovenski premier.

Zaskrbljenost glede ruskega plinovoda

Strateška suverenost je sicer po Janševih besedah tradicionalno vezana na energijo, zaradi česar Slovenija deli zaskrbljenost Poljske glede ruskega plinovoda Severni tok 2.

Poljski premier je izpostavil, da je ta plinovod projekt, ki povzroča, da je Evropa manj varna. "Nemčijo pozivamo, da odstopi od tega projekta, da bi preprečili dodaten vpliv na dejansko destabilizacijo tega dela Evrope, saj je to lahko zelo nevarno za Evropsko unijo in številne države v regiji," je poudaril.

Po srečanju s poljskim kolegom, ki ga je povabil tudi na obisk v Slovenijo, se je predsednik slovenske vlade sestal še s predsednico spodnjega doma tamkajšnjega parlamenta Elzbieto Witek in podpredsednikom poljske vlade Jaroslawom Kaczynskim. Položil je tudi cvetje k več spomenikom, med drugim k spomeniku nekdanjemu poljskemu predsedniku Lechu Kaczynskemu.