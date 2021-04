Pahor v odzivu na pismo Fajonove: Poskušal bom organizirati srečanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je sprejel predlog predsednice SD Tanje Fajon , da poskusi organizirati srečanje predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin, so sporočili iz njegovega urada.

Povod za predlog za sklic sestanka je zaplet zaradi zastopanosti nepovezanih poslancev v delovnih telesih DZ. "Gre za politično vprašanje, ki je v izrecni pristojnosti DZ, zato bi bil kot predsednik republike pripravljen sklicati sestanek predsednikov strank in vodij poslanskih skupin le, če bi to z razumevanjem sprejeli predsednik DZ in vodje vseh poslanskih skupin. V nasprotnem bi kdo utegnil moje zavzemanje za tak sestanek razumeti kot poseg v izrecno pristojnost zakonodajnega telesa," je zapisal.

Iz svoje izkušnje predsednika DZ Pahor ve, da rešitev zapletov v zvezi s sestavo delovnih teles zahteva potrpežljivost, politično voljo in odgovornost. "Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre za suhoparno poslovniško zadevo, vem, da gre za zelo občutljivo politično vprašanje, ki lahko za nekaj časa določa politično razpoloženje in hromi učinkovitost delovanja parlamentarne demokracije. Zato mu je treba dati prednostno pozornost," je še dodal.

Sodeloval bo, če se bodo vsi strinjali

Kot mu je znano, predsednik republike nikdar ni sodeloval pri iskanju teh rešitev, vendar pa je to pripravljen storiti, če se bodo s tem vsi strinjali. Tak mandat je po tej poti dobil tudi za usklajevanje sprememb volilne zakonodaje, je še spomnil.

Ko so izčrpane vse možnosti v dialogu, se je treba vrniti k dialogu, meni Pahor, ki je o tem prepričan vse svoje politično življenje. Zato je tudi sprejel predlog predsednice SD. "Vse težave, ki jih ustvarimo ljudje, lahko ljudje tudi rešimo," so Pahorjeve besede še povzeli v sporočilu za javnost.

Fajonova je danes na Pahorja naslovila pismo, v katerem ga opozarja na ogrožanje parlamentarne demokracije in predlaga sklic posveta vseh parlamentarnih strank. Fajonova kot edino rešitev za izhod iz politične krize vidi dogovor o predčasnih volitvah. Po njenih navedbah vladajoča koalicija onemogoča enakopravno delo poslankam in poslancem, ki ne podpirajo več sedanje vlade.