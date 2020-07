Muslimani praznujejo kurban bajram

Praznik je povezan z romanjem v Meko ali hadžem in predstavlja steber izkazovanja vere v praksi. Muslimani iz Slovenije letos zaradi pandemije koronavirusa sicer niso odšli v Meko, piše STA.

Skupnost odsvetuje številčnejša druženja

Pri praznovanju imajo v mislih svoje družine, sorodnike in prijatelje ter njihovo počutje. Hadž je namreč simbol enotnosti in globokega verovanja, a tudi raznolikosti med ljudmi. Uči jih, da je na Zemlji vse minljivo ter da so etične in moralne vrline ključne za skladen medsebojni odnos, so zapisali v islamski skupnosti v Sloveniji.

Foto: Reuters Verniki se bodo med bajramskimi dnevi, ki bodo trajali štiri dni, posvetili svojim družinam. Pri tem pa v skupnosti odsvetujejo številčnejša druženja, da ne bi prišlo do okužb z novim koronavirusom. V molitvah naj se po vabilu skupnosti spomnijo tistih, ki so se zaradi epidemije znašli v težkih okoliščinah. Pomislijo pa naj tudi na zdravstvene delavce, ki so v času širjenja virusa najbolj izpostavljeni in požrtvovalni, so dodali.

Vernikom želijo vesel in srečen bajram, tistim, ki ga ne praznujejo, pa predvsem veliko zdravja. V četrtek, dan pred kurban bajramom, pa je bil dan Arefata, ki je pri romanju oziroma hadžu najpomembnejši. Romarji se na ta dan zberejo na gori Arefat v bližini Meke pri molitvi ter poglobljenem razmišljanju o sebi in svojih dejanjih, pri čemer molitve namenijo za dobro vseh.

Savdska Arabija je letošnje tradicionalno romanje v Meko zaradi pandemije organizirala v zelo omejenem obsegu in pod strogimi preprečevalnimi ukrepi. Udeležbo na hadžu so omejili na deset tisoč prebivalcev kraljevine, še navaja STA.