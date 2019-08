Mufti Grabus o kurban bajramu kot priložnosti za nov začetek

V športni dvorani Slovan na Kodeljevem v Ljubljani se je zjutraj začela osrednja slovesnost ob muslimanskem prazniku kurban bajramu. Bajramsko molitev je vodil mufti Nedžad Grabus, ki je v nagovoru vernikom poudaril, da je bajram čas osebnega spraševanja in kesanja, a tudi priložnost za začetek drugačnega gledanja na svet in življenja brez grešenja.

Obdobje kurban bajrama je "čas osebnega spraševanja, kesanja in izrekanja molitve za povzročene grehe", je v svojem nagovoru navedel Grabus. Kot je dodal, pa je današnji dan tudi priložnost za nov začetek, "začetek drugačnega gledanja na svet, življenje brez osebnega grešenja in življenje brez grešenja proti drugim".

Grabus: Vsi ljudje so enaki pred Stvarnikom

Pri tem je mufti izpostavil pomen romanja oziroma odhoda na hadž, ker v sebi nosi duhovno razsežnost in željo po spremembi življenjskih navad ter pomen trdne vere, iz katere se razvija ahlak, tj. skromen način življenja v odnosu z ljudmi, in edeb oz. vzgoja, ki nas zavezuje k odgovornosti pri našem delovanju v širši družbeni skupnosti.

Za Grabusa je pomembno tudi Mohamedovo sporočilo o enakosti, ki nas opominja, "da se tudi danes moramo vedno zavedati, da so vsi ljudje Božja bitja in enaki pred vzvišenim Stvarnikom".

Nedžad Grabus Foto: STA

Po njegovih besedah so bajramski dnevi najboljša priložnost za ponovno vzpostavitev prekinjenih medčloveških povezav in odnosov ter graditev zaupanja, ki nam omogoča, da z optimizmom gradimo svet, ki bo stal na močnih temeljih, ki lahko vzdržijo vse življenjske preizkušnje.

Priložnost za kesanje in opravičilo, a tudi za radost.

Verniki ob prazniku pogledajo, kako bi lahko popravili, kar so morda storili slabega denimo sebi, svojim bližnjim, sorodnikom in prijateljem. Vse na tem svetu je minljivo, zato se morajo verniki zavedati svoje minljivosti in negotovosti, so opozorili v Islamski skupnosti v Sloveniji. Praznični dnevi so po njihovih besedah priložnost za kesanje in opravičilo, a tudi za radost.

Verniki se ob kurban bajramu odpravijo na romanje v sveti mesti Meka in Medina. Letošnjega romanja v Meko se po poročanju tujih tiskovnih agencij udeležuje okoli dva milijona vernikov.