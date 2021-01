Mrzlo bo še dva dni, nato sledi otoplitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bo nekaj manj sonca kot včeraj, temperature bodo podobne. V torek bo zapihal jugozahodni veter, ki bo s seboj prinesel rahel dež.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -2 do 3, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo. Ponekod bo že zapihal jugozahodni veter. V sredo bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, v jugozahodni ter ponekod v osrednji in južni Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, še napovedujejo vremenoslovci.