Moški, ki je včeraj poškodoval krajana Medvod, še vedno na begu

Včeraj okoli 20.30 so policiste obvestili, da je na območju Medvod znani storilec na terasi enega izmed gostinskih lokalov po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodoval 47-letnega moškega. Storilec je še vedno na begu in policija izvaja vse aktivnosti, da ga izsledi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.