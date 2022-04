Okoli 13. ure so policiste obvestili o tem, da je moški v Mariboru fizično obračunal z žensko ter ob posredovanju občana pobegnil s kraja dogodka. Huje poškodovano 34-letnico so odpeljali v bolnišnico in je v smrtni nevarnosti.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in reševalci. O dogodku so obvestili dežurno državno tožilko in dežurno preiskovalno sodnico. V zvezi s tem so 47-letnemu moškemu kmalu po dogodku odvzeli prostost, so zapisali na policiji.

Policisti in kriminalisti PU Maribor nadaljujejo ogled kraja dejanja in intenzivno preiskavo dogodka.