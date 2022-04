Nalet vozil na gorenjski avtocesti, povzročitelj nesreče pijan

Okoli 5. ure zjutraj se je na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik v smeri Karavank zgodila prometna nesreča. Zaradi kombinacije alkohola in neprilagojene hitrosti je tuji državljan trčil v zadnji del tovornega vozila in obstal na prehitevalnem pasu. Vanj so naletno trčili še trije drugi vozniki, ki se nesreči niso mogli izogniti. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, nastala je le materialna škoda, so sporočili s Policijske uprave Kranj.