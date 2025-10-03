Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
3. 10. 2025,
11.03

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dobavitelj razpis čoln Ministrstvo za obrambo vojska

Petek, 3. 10. 2025, 11.03

15 minut

Mors objavil javno naročilo za nakup vodnih plovil

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
čoln, slovenska vojska, razpis | Ministrstvo ponudbe sprejema do 13. oktobra. | Foto postanivojak.si

Ministrstvo ponudbe sprejema do 13. oktobra.

Foto: postanivojak.si

Ministrstvo za obrambo (Mors) je objavilo javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi za nakup vodnih plovil, izvenkrmnih motorjev in prikolic. Ocenjena vrednost naročila je 3,5 milijona evrov brez DDV, so navedli v razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Mors išče dobavitelje za nakup osmih gumijastih čolnov z mehkim dnom, 12 gumijastih čolnov s trdim dnom, osem dvotaktnih izvenkrmnih motorjev, 12 štiritaktnih izvenkrmnih motorjev, 18 prikolic za prevoz plovil in osem čolnov gumenjakov.

Ministrstvo bo podpisalo pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.

Robert Golob
Novice Golob za Siol: Koliko moči in srčnosti je v tem narodu
Dan Slovenske vojske 2025, slovenska vojska
Novice Na vadišču Slovenske vojske Postojna pripravljajo dan odprtih vrat
Dobran Božič
Novice Božič: Obrambni resor je državotvorni temelj vsake države
dobavitelj razpis čoln Ministrstvo za obrambo vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.