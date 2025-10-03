Mors objavil javno naročilo za nakup vodnih plovil

Ministrstvo za obrambo (Mors) je objavilo javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi za nakup vodnih plovil, izvenkrmnih motorjev in prikolic. Ocenjena vrednost naročila je 3,5 milijona evrov brez DDV, so navedli v razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Mors išče dobavitelje za nakup osmih gumijastih čolnov z mehkim dnom, 12 gumijastih čolnov s trdim dnom, osem dvotaktnih izvenkrmnih motorjev, 12 štiritaktnih izvenkrmnih motorjev, 18 prikolic za prevoz plovil in osem čolnov gumenjakov.

Ministrstvo bo podpisalo pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.