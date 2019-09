"Morje" tik pod Kredarico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V alpskem svetu se zjutraj pod dva tisoč metrov zadržuje nizka oblačnost," vremenski pojav v objavi na družbenem omrežju Twitter pojasnjuje Arso, ki dopiše še, da je bilo pri najvišje ležeči planinski koči tik pod Triglavom danes ob 6. uri jasno, termometer pa je izmeril temperaturo devet stopinj Celzija.

Spomnimo, da je Kredarico teden dni nazaj prvič to jesen pobelil sneg, ki pa je imel kratek rok trajanja. Fotografija Arso namreč kaže, da se je že stalil.

Toplo bo

Tudi dva tisoč metrov nižje pa še nič ne kaže na prihod zime. Danes in jutri bo pretežno jasno in sončno. Jutri bodo najnižje jutranje temperature od 9 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj.

Popoldne se bo v hribovitih krajih na zahodu oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija.

V torek bo oblačnost od severa naraščala, na jugu bo večji del dneva še deloma sončno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, ki se bodo v noči na sredo razširile na večji del Slovenije in v sredo dopoldne ponehale. Popoldne se bo oblačnost trgala. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo, napoveduje državna meteorološka agencija.