Dež bo ponehal, sončno in topleje bo

Dopoldne bo še oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera ponehale, hkrati pa se bo jasnilo. Vremenoslovci za jutri napovedujejo sončno in toplejše vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Danes dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo popoldne od zahoda ponehale, hkrati pa se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija..

V sredo bo v notranjosti nastala nizka oblačnost, ki se bo popoldne trgala. Bolj jasno bo na zahodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo deloma sončno in topleje, še napovedujejo vremenoslovci Arso.