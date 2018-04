Ministrstvo zaradi primera Kos v izredni nadzor celjskega sodišča

Foto: STA

Pravosodno ministrstvo je pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper Leskovarjevo sodnemu svetu posredovalo zaradi neizpolnitve obveznosti poročanja ministrstvu, da je bila zoper stečajnega upravitelja Kosa pravnomočno uvedena preiskava.

Preberite še:

- Celjski prijatelji v stečaju: kako je šef sodišča pomagal upravitelju v priporu

- Prvi stečajni upravitelj, ki je končal v priporu

- Korupcija med stečajnimi upravitelji: kako je odpovedala zbornica

Izredni nadzor nad izvajanjem sodne uprave na Okrožnem sodišču v Celju je ministrstvo odredilo v zvezi z organiziranjem in spremljanjem poslovanja sodišča (sodnikov in sodnega osebja) v primerih, ko mora sodišče o določenem dejstvu oz. okoliščini iz sodnega spisa (posebnost poklica ali statusa obdolženca) obvestiti drug državni organ (ministrstvo, državno tožilstvo) ali drugo pravno osebo (zbornico).

Gre za prvi primer, da se je pravosodno ministrstvo odločilo za uvedbo izrednega nadzora, so še navedli v sporočilu za javnost.

Sumijo, da je bil posel v naprej dogovorjen

Kriminalisti Kosa skupaj še s petimi drugimi osebami sumijo sodelovanja pri preprodaji tovarniškega kompleksa propadle družbe MKT Print za Bežigradom v Ljubljani. Za nepremičnino, ki je bila ocenjena na 22 milijonov evrov tržne vrednosti, naj bi Kos sprejel vsega 2,44 milijona evrov visoko ponudbo.

Na Nacionalnem preiskovalnem uradu sumijo, je bil posel vnaprej dogovorjen. Osumljenci so se po ugotovitvah kriminalistov dogovorili, da bodo kompleks čez nekaj mesecev prodali naprej končnemu kupcu za 3,5 milijona evrov, sami pa naj bi si razdelili okoli milijon evrov razlike in pri tem bogato nagradili tudi stečajnega upravitelja Kosa. Kosa so priprli.

Na vprašljivo dogajanje so postali pozorni tudi največji upniki MKT Printa, ki že najmanj dve leti opozarjajo na sporno delo upravitelja v stečajnem postopku.

Foto: STA Celjski kriminalisti so sicer Kosa ovadili že leta 2015 zaradi suma poneverbe. Po informacijah Pop TV naj bi takrat izdajal lažne račune in neuradno nakazal 2,6 milijona evrov s svoje družbe na račun družbe v Bosni in Hercegovini, denar pa naj bi nato dvigoval v gotovini. Tega leta so so vložili ovadbo na tožilstvo, ki se je odločilo uvesti sodno preiskavo.

Sodna preiskava je medtem prva faza kazenskega postopka. Stečajni zakon določa, da upravitelj, proti katerem se začne kazenski postopek, ne more biti imenovan za vodenje novih stečajev (njegovo imenovanje mora začasno ustaviti minister za pravosodje).

Sklep o uvedbi preiskave proti Tomažu Kosu je, kot smo že poročali, postal pravnomočen 14. decembra 2016. Po tem datumu torej Kos po zakonu ne bi smel več voditi stečajev. A to se ni zgodilo. Ravno nasprotno - od decembra 2016 so sodišča po Sloveniji Kosa imenovala za upravitelja v 14 novih stečajih.

Preberite še:

- Visoki dolgovi stečajnega upravitelja, osumljenega jemanja podkupnin

- Klemenčič, Zaman ali sodišče – kdo je odpovedal pri nadzoru aretiranega upravitelja?

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je sicer že 15. marca izdal odločbo o začasni ustavitvi imenovanja stečajnega upravitelja Kosa v novih zadevah. Odločba je predstavljala tudi pravno podlago sodiščem za njegovo razrešitev v zadevah, v katerih je bil imenovan za upravitelja. Klemenčič je takrat tudi napovedal, da bodo preverili, ali je Kos še primeren za opravljanje funkcije.

Na ministrstvu so takrat tudi pojasnili, da jih je Okrožno sodišče v Celju 12. marca obvestilo, da je bila zoper Kosa pravnomočno uvedena preiskava v kazenskem postopku, naknadno pa so bili še obveščeni, da je bil v drugi kazenski zadevi zoper njega pravnomočno odrejen pripor.