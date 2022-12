Ministrica Fajonova ukrajinskemu veleposlaniku predala reševalni vozili #foto

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ukrajinskemu veleposlaniku v Sloveniji Andriju Taranu danes predala dve reševalni vozili podjetja Medicop. Vozili sta v celoti opremljeni v skladu z mednarodnimi standardi in bosta Ukrajini služili za prevoz ranjencev. Ministrica je veleposlaniku zagotovila nadaljnjo pomoč Slovenije in solidarnost z Ukrajinci.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Doslej je zunanje ministrstvo na zaprosilo ukrajinske strani namenilo že 580 tisoč evrov za nakup reševalnih vozil. Vrednost prvih dveh, ministrica Fajonova ju je danes izročila veleposlaniku na sedežu podjetja Medicop v Nemčavcih pri Murski Soboti, je 210 tisoč evrov. Proti Ukrajini bosta krenili v naslednjih dneh.

Ministrica @tfajon je veleposlaniku Ukrajine Andriju Taranu na sedežu Medicop v Nemčavcih predala reševalni vozili, ki ju 🇸🇮donira Ukrajini: "Od prvega dne vojne pomagamo ukrajinskemu narodu. Srčno si želim, da bi vozili v 🇺🇦 kmalu služili zgolj v mirnodobnih časih." pic.twitter.com/C6ftJXHYLI — MFA Slovenia (@MZZRS) December 30, 2022

Zunanja ministrica je predajo reševalnih vozil pospremila z besedami, da gre za "pomembno sporočilo Ukrajini, da ni sama, da želimo pomagati". "Srčno si želim, da bi reševalni vozili v Ukrajini kmalu služili zgolj v mirnodobnih časih," je še dodala. Ukrajinski veleposlanik se ji je vidno ganjen zahvalil za pomoč.

Število nedonošenčkov je zaradi vojne močno naraslo

Tretje reševalno vozilo, opremljeno s transportnim inkubatorjem in drugo potrebno reševalno opremo za zahtevne prevoze prezgodaj rojenih otrok in njihovih mater, bo v Ukrajino odpremljeno najpozneje do aprila prihodnje leto, so sporočili iz podjetja Medicop. Število nedonošenčkov je zaradi vojne močno naraslo.

Slovenija sicer z nujno humanitarno pomočjo podpira Ukrajino vse od prvega dne vojne. Od začetka ruske agresije je prispevala že za najmanj 4,3 milijona evrov humanitarne pomoči ter še dodaten milijon evrov za humanitarno pobudo za izvoz žita iz Ukrajine. Dosedanja pomoč Ukrajini je tako največji humanitarni prispevek Slovenije v zadnjem desetletju.

Skoraj 500 otrok je izgubilo življenje v brutalni vojni v Ukrajini. Mnogi so pregnani, brez šol zaradi porušene infrastrukture in v strahu. Danes smo @MZZRS donirali dve reševalni vozili podjetja Medicop pri Murski Soboti, še eno za nedonošenčke je na poti. Vsako življenje šteje. pic.twitter.com/e0DQ6FjCCd — Tanja Fajon (@tfajon) December 30, 2022

Še skoraj 5,5 milijona evrov so za pomoč Ukrajini namenile različne humanitarne organizacije.

Slovenija po besedah ministrice Fajonove tudi v prihodnje ne bo stala križemrok. Obenem je poudarila, da zaradi pomoči Ukrajini Slovenija ni zmanjšala nujne humanitarne pomoči drugod po svetu, temveč je znesek v preteklem dveletnem obdobju podvojila.