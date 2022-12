Ob državnem prazniku iz vladnih vrst pozivi k enotnosti in solidarnosti

Ob današnjem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, državljanom čestita tudi predsednik vlade Robert Golob. Ob tem v vladi poudarjajo pomen enotnosti, ki so jo državljani izkazali na plebiscitu. "Samo če bomo enotni, bomo našli najboljše rešitve," so zapisali na Twitterju.

"Danes praznujemo dan, ko smo se skupaj odločili, da želimo živeti v svoji državi. To je bil dan enotnosti. Ker smo se zmogli o tej enkratni in izjemno pomembni odločitvi poenotiti. In samo če bomo enotni, bomo našli najboljše rešitve," je vlada zapisala na Twitterju in objavila voščilo premierja Goloba.

Danes praznujemo dan, ko smo se skupaj odločili, da želimo živeti v svoji državi. To je bil dan enotnosti. Ker smo se zmogli o tej enkratni in izjemno pomembni odločitvi poenotiti. In samo če bomo enotni, bomo našli najboljše rešitve. Srečno Slovenija! 🇸🇮 pic.twitter.com/EK7Q96b5xp — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 26, 2022

Na obrambnem ministrstvu pa se 26. decembra 1990 spominjajo kot mejnika, ko se je hrepenenje po lastni državi dejansko začelo uresničevati. "Za osamosvojitev sta bili velika složnost in enotnost v slovenskem narodu, zato je osamosvojitev zasluga celotnega naroda – vseh Slovenk in Slovencev, ki so trdno verjeli v to, da bomo lahko zaživeli suvereno, v družbi drugih narodov, s katerimi smo danes član vseh najpomembnejših mednarodnih organizacij," so zapisali v sporočilu za javnost.

Čestitke ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti! 🇸🇮



Na današnji dan pred 32 leti, 26. decembra 1990, so bili razglašeni rezultati plebiscita – mejnika, ko se je hrepenenje po lastni državi dejansko začelo uresničevati.https://t.co/lFXGCFMGjP pic.twitter.com/cO5RpCM89E — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) December 26, 2022

Ob tem poudarjajo, da sta temelja, na katerih je slovenski narod utemeljil svojo identiteto, slovenski jezik in kultura, "vendar pa plebiscitarne odločitve slovenskega naroda za življenje v samostojni državi ne bi bilo mogoče zavarovati in tudi ne realizirati, če naša mlada država takrat ne bi bila vojaško pripravljena".

Kot so še zapisali, Slovenska vojska "ponosno nasleduje naša zgodovinska državotvorna prizadevanja in slovensko vojaško tradicijo, domoljubje pa je ena od temeljnih vrednot, ki vodi zaposlene na obrambnem področju ter področju zaščite in reševanja pri delovanju v dobro domovine".

Na ministrstvu za notranje zadeve pa so poudarili, da so nas leta 1990 pri zgodovinski odločitvi za samostojno državo vodili pogum, odločnost in ponos. "Tudi danes naj nas v naših ravnanjih vodijo spoštovanje, iskrenost in prizadevanje za skupno dobro," so zapisali na Twitterju.

Dan samostojnosti in enotnosti | 26. decembra 1990 so nas pri zgodovinski odločitvi za samostojno državo 🇸🇮 vodili pogum, odločnost in ponos. Tudi danes naj nas v naših ravnanjih vodijo spoštovanje, iskrenost in prizadevanje za skupno dobro.



Želimo vam lepo praznovanje. 😀 pic.twitter.com/SF3qQUP23C — Ministrstvo za notranje zadeve (@mnz_gov_si) December 26, 2022

S čestitko se je na tem družbenem omrežju oglasila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. "Samo ena je Slovenija. Ena in edina. Nam je dom, nam daje varnost, nanjo smo ponosni in ji želimo vse najboljše. Enotnost in solidarnost sta temelja naše državnosti, ljudje in spoštovanje pa gonilo razvoja," je zapisala.