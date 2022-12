Dobra novica: leta 2023 bomo na račun praznikov več doma

Prazniki, ki so dela prosti dnevi, bodo leta 2023 zelo prijazno razporejeni. Na nedeljo namreč padeta le dva, na dneve od ponedeljka do petka pa enajst, medtem ko bo letos prostih dni na ta račun le osem. Na soboto leta 2023 ni nobenega praznika, ki je tudi dela prost dan.

Praznovanje novega leta, 1. in 2. januar, bosta v nedeljo in ponedeljek. Nedelja bo tudi dan državnosti, 25. junij. Vsi preostali prazniki, ki so dela prosti dnevi, pa bodo med tednom.

Praznik dela, 1. in 2. maj, ter božič in dan samostojnosti in enotnosti, 25. in 26. december, bomo praznovali na ponedeljek in torek. Dan reformacije, 31. oktober, in dan spomina na mrtve, 1. november, pa bosta na torek in sredo.

Prešernov dan, 8. februar, bo sreda, dan upora proti okupatorju, 27. april, bo četrtek, Marijino vnebovzetje, 15. avgust, pa bo torek.

Velikonočni ponedeljek bo 10. aprila.

Letos je bila bera nekoliko slabša, saj je na konec tedna padlo pet kar pet praznikov, ki bi sicer prinesli prosti dan.