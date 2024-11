Gre za pomembne projekte, s katerimi bodo lažje reševali izzive na slovenskih avtocestah, je ocenila ministrica. "Avtoceste bodo tako bolj pretočne in lažje prevozne, uporabniki pa bolj zadovoljni," je dejala v izjavi za medije po srečanju v Darsovem nadzornem centru v bližini Ljubljane.

Del tega je tudi načrtovano skupno delovanje nacionalnega centra in Darsovega centra v omenjenih prostorih ob štajerski avtocesti in v bližini ljubljanskega avtocestnega obroča. "To bo vozlišče, prek katerega bomo upravljali ceste po vsej državi," je napovedal Ribič. Stavbo bodo pred tem obnovili; dela bodo po njegovih besedah potekala od januarja do predvidoma konca prihodnjega leta.

Ribič je prepričan, da bodo s pomočjo takšnega vozlišča lažje zmanjševali zastoje na cestah in jih pomagali preprečevati. "Smo namreč v obdobju, ko se bodo začela zelo intenzivna dela na ljubljanskem obroču in v okolici, zato pričakujemo kar precej zastojev. Ravno s temi sistemi in drugimi ukrepi, ki jih imamo na voljo, bi radi čim bolj povečali pretočnost ali jo vsaj ohranili na obstoječi ravni," je dejal.

Pametni sistemi upravljanja

Dars je podpisal tudi pogodbo o sodelovanju z ljubljansko in mariborsko univerzo pri uvajanju pametnih sistemov upravljanja prometa. Kot enega takšnih je Ribič izpostavil zaznavanje gostote prometa prek optičnega omrežja ob avtocestah in prilagajanje omejitev hitrosti za zmanjševanje zastojev. Za doseg ciljev na tem področju pa je nujna tudi primerna vozniška kultura vsakega posameznika, je poudaril.

Omenil je tudi sistem sekcijskega merjenja hitrosti, ki ga po njegovih besedah načrtujejo na skupno petih lokacijah na štajerski, gorenjski, primorski in dolenjski avtocesti. Glavni cilj vzpostavitve sekcijskega merjenja hitrosti je umiriti hitrost na avtocesti na daljših razdaljah in s tem povečati varnost. Sistem bo meril povprečno hitrost vozila med vstopno točko A in izstopno točko B. Če bo višja od dovoljene, bo voznik kaznovan.