Ogromen zemeljski plaz zasul avtocesto #foto #video

V nedeljo dopoldne se je na severozahodu Španije sprožil zemeljski plaz in zasul avtocesto, ki povezuje provinco Leon in avtonomno skupnost Asturijo. Ogromna gmota kamenja in zemlje je zaprla cesto, kjer je na eni in na drugi strani obtičalo 161 vozil. Plaz na srečo ni zahteval smrtnih žrtev. Španija si medtem še ni opomogla od uničujočih poplav, ki so terjale 222 življenj, 32 oseb še pogrešajo.