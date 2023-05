Ministri o varovanju otrok v slovenskih šolah #vŽivo

Poostren nadzor policije v okolici slovenskih šol je naša nova realnost. O aktivnostih vlade za zagotavljanje varnega okolja v slovenskih šolah bodo na novinarski konferenci spregovorili minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Novinarsko konferenco na Siol.net spremlajmo v živo.

V luči strelskih napadov v Srbiji in groženj, ki so jih prejeli ravnatelji nekaterih slovenskih šol, so policisti z današnjim dnem v okolici šol poostrili nadzor. Koliko časa bo ta ukrep veljal, bo policija ocenila sama, je pojasnil minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

"Odgovornost vseh, ki vzgajamo in izobražujemo otroke, tako doma kot v šoli, je, da poskrbimo za varno, urejeno, zdravo in spodbudno okolje, v katerem bodo imeli otroci in mladostniki kar največ možnosti za zdrav in vsestranski osebni razvoj," je na novinarski konferenci povedal Felda. Ob tem je poudaril, da na ministrstvu vseskozi teče dialog z ravnatelji šol.

Minister @MVI_RS Darjo Felda: Pretekli teden smo pretreseni spremljali dogodke, ki so posledica ekstremnih nasilnih dejanj v šolskem okolju naše bližnje države. Svojcem žrtev in prebivalcem Srbije ob tej priložnosti še enkrat osebno izrekam globoko sožalje. pic.twitter.com/JlzYyTylQD — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 9, 2023

Dodatno so na pobudo predsednika vlade Roberta Goloba na ministrstvu ravnatelje osnovnih in srednjih šol naslovili predlog naj v petek, 12. maja organizirajo Dan kulture nenasilja in strpnosti.

Bešič Loredan: Primanjkuje med 150 in 200 kliničnih psihologov

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je spregovoril o duševnih stiskah otrok in mladih. "Soočamo se z novo realnostjo. Smo v novem postcovidnem času, kjer je zelo veliko tveganje za duševno zdravje in prav duševno zdravje mladih zahteva našo polno pozornost."

Minister priznava, da je dostopnost do storitev duševnega zdravja slaba. V Sloveniji po besedah ministra primanjkuje od 150 do 200 kliničnih psihologov. So pa v povezavi s tem omogočili 70 dodatnih specializacij iz klinične psihologije. "Pripravljamo in se pogovarjamo tudi o psihoterapevtski dejavnosti in o psihoterapiji. To področje je v Sloveniji zakonsko povsem nepokrito," je še spomnil Bešič Loredan.

"Soočamo se z novim družbenim izzivom, ki se mu reče medgeneracijski prepad. V kolikor tega ne bomo naslovili in prepada med mlado in staro generacijo premostili, se bomo v prihodnje soočili s težkimi stiskami in naša naloga je, da to preprečimo."

"Stanje kot ga imamo terja odziv vlade, odziv mnogih resorjev. Ključno je, da se zavedamo odgovornosti, da delujemo proaktivno in preventivno," je povedal minister in poudaril, da je kakršnokoli nasilje je nesprejemljivo. "Žal je tega tudi v političnem vrhu preveč. Mi smo zgled in kdorkoli širi sovražni govor, širi kakršnokoli obliko sovražnosti, to vpliva na mlade."

"Problem preventivnih pregledov na področju duševnega zdravja je dovoljenje staršev"

Bešič Loredan je spregovoril tudi o predlogu dijaške organizacije, da bi v sistematske preglede otrok, šolarjev vključili vprašalnik o duševnem zdravju.

"Problem preventivnih pregledov na področju duševnega zdravja je dovoljenje staršev. Starši pogosto smatrajo, da je fizični pregled v redu, ko pa pridemo na področje duševnega zdravja in želimo narediti anketo, pa je to za starše nesprejemljivo, v smislu sam moj otrok ni nor. To področje moramo destigmatizirati. Priti moramo do tega, da se o tem odkrito pogovarjamo in na družbeni lestvici izenačimo duševno s fizičnim zdravjem. Narediti moramo vse, da skrb za duševno zdravje pripeljemo na enak nivo dostopnosti fizičnega zdravja."

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa je ob tem politike pozval, naj dogajanja ne izrabljajo za politično obračunavanje.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v ponedeljek sicer ocenila, da začasno povečana navzočnost policije v okolici slovenskih šol ne naslavlja jedra težave in da več policistov pred šolami ni dober signal.