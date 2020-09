Minister Vrtovec je danes v službo tekel #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti odločil, da bo v službo tekel. Z ekipo sodelavcev je iz Domžal krenil ob 7.30 in bo po okoli 15 kilometrih predvidoma ob 9. uri prispel na svoje ministrstvo v Ljubljani. Svoj podvig je objavil tudi na družbenem omrežju Twitter.

Minister Jernej Vrtovec (NSi) je za svoj tekaški podvig izbral manj prometno pot do Ljubljane prek Dragomlja, Šentjakoba in BTC do ministrstva za infrastrukturo na Langusovi ulici. S tem simbolično podpira uporabo alternativnih oblik mobilnosti.

Slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od danes do 22. septembra, se namreč glasi Izberi čistejši način prevoza! Cilj kampanje, ki velja za najbolj razširjeno na področju trajnostne mobilnosti na svetu, je spodbuditi državljane k uporabi ter lokalne skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih oblik mobilnosti, ki zajemajo hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti.