Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
13.45

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Sreda, 18. 2. 2026, 13.45

Mesec: Levica in Vesna sta ključ do levosredinske vlade

St. M., STA

Luka Mesec | Levica je v tem mandatu najmanjša koalicijska stranka z največjim rezultatom, "mini stranka z maksi učinkom", je dejal minister Luka Mesec. Med največjimi uspehi stranke je naštel dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko politiko, pokojninsko reformo in medijsko reformo. Z Vesno bodo svoj domet razširili tudi na področje okoljske in šolske politike države, je dodal.

Levica je v tem mandatu najmanjša koalicijska stranka z največjim rezultatom, "mini stranka z maksi učinkom", je dejal minister Luka Mesec. Med največjimi uspehi stranke je naštel dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko politiko, pokojninsko reformo in medijsko reformo. Z Vesno bodo svoj domet razširili tudi na področje okoljske in šolske politike države, je dodal.

Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob predložitvi podpisov podpore poslancev državni volilni komisiji presodil, da sta Levica in Vesna ključ do levosredinske vlade. Svoje delovanje bodo skupaj z Vesno razširili še na področje okoljske in šolske politike države, je napovedal. Sopredsednica Vesne Urška Zgojznik pa je pozvala k udeležbi na volitvah.

Slovenska politika je po besedah Luke Mesca polarizirana, ker "desni pol poskuša uporabiti vse možne metode, ne glede na to, kako nizkotne so, da bi volitve dobil". Edini način, da polarizacijo preprečimo, je, da dobimo levosredinsko vlado, ključ do take vlade pa je dovolj visoka podpora Vesni in Levici, je prepričan.

Podporo so v zadnjih mesecih precej okrepili, zato Mesec verjame, da bodo dosegli najboljši rezultat do zdaj. Ob tem merijo na deset poslancev. Zaostanek v anketah jih v tem trenutku ne skrbi, ker je volilna kampanja šele na začetku.

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik je volivce pozvala k udeležbi na volitvah. Pomembno je, da prihodnost ustvarjajo ljudje, ki jo bodo živeli, in ne ljudje, ki se stalno vračajo v preteklost, ob tem pa ignorirajo največje težave tega časa, kot so podnebna kriza in naraščajoče neenakosti, je dejala.

Mini je maksi

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik je volivce pozvala k udeležbi na volitvah. Kot pravi, je pomembno, da prihodnost ustvarjajo ljudje, ki jo bodo živeli, in ne ljudje, ki se stalno vračajo v preteklost, ob tem pa ignorirajo največje težave tega časa.

Levica je v tem mandatu najmanjša koalicijska stranka z največjim rezultatom, "mini stranka z maksi učinkom", je dejal Mesec. Med največjimi uspehi stranke je naštel dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko politiko, pokojninsko reformo in medijsko reformo. Z Vesno bodo svoj domet razširili tudi na področje okoljske in šolske politike države, je dodal.

Med dosežki vlade je poleg uspehov Levice naštel to, da je vlada izvedla 33 od 36 začrtanih reform, h katerim se je zavezala Evropski komisiji. Ob tem bomo prvič po letu 2008 odšli na redne in ne predčasne volitve, je spomnil. Zamujena priložnost tega mandata je po njegovem mnenju uvedba davčne reforme, česar se bodo lotili v naslednjem mandatu. Zgojznik meni, da lahko Slovenija z urejeno zakonodajo postane "najbolj zelena država na svetu".

Mesec kritičen do besed predsednice

Mesec se je odzval tudi na besede predsednice republike Nataše Pirc Musar o tem, da podoben način delovanja predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba ter predsednika SDS Janeza Janše vidi pri odnosu do medijev in neodvisnih državnih institucij. Tako enačenje se Mescu zdi "neodgovorno in tudi nepravično".

"Tudi sam sem kritičen, tudi javno, do odnosa do institucij, ki ga občasno izraža predsednik vlade, ampak treba je gledati, kako sta delovali ena in druga vlada," je dejal. Janševa vlada je "v državi ustvarila kaos", Golobova pa je zaščitila pravosodje, svobodo medijskega prostora in vsakega posameznika v družbi, je ponazoril.

Levica, Vesna
Novice Kje bodo kandidirali predstavniki Vesne in Levice?
Levica in Vesna, Luka Mesec
Novice Luka Mesec: Raje izgubimo volitve, kot da bi izgubili dušo
Nataša Avšič Bogovič
Novice V koaliciji niso navdušeni nad predlogom Levice glede prostih dni
Levica in Vesna
Novice Program Levice in Vesne: "Gre za odgovor na ključne krize"
Asta Vrečko
Novice Levici se je pridružila Biserka Marolt Meden
