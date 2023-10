Med zahtevki za povračila stroškov občinam tudi alkohol in cigarete

Uprava za zaščito in reševanje je, kot smo že pisali, od občin prejela zahtevke za povrnitev intervencijskih stroškov v znesku 73 milijonov evrov, kar je manj, kot so pričakovali, so se pa, kot danes poroča N1, med zahtevki za povračilo znašli tudi nakupi, ki tja nikakor ne spadajo: alkohol, cigarete in nakup zemljišč.

Uprava za zaščito in reševanje je za povračilo intervencijskih stroškov ob avgustovskih poplavah prejela zahtevke 135 občin, te pa so z dokazili upravičile povračilo v višini 73 milijonov evrov, kar je manj od 95 milijonov evrov, kolikor je za povračila sprva načrtovala vlada.

So se pa med zahtevki občin za povračilo intervencijskih stroškov znašli tudi nenavadni nakupi, kot so alkoholne pijače in cigarete, nekateri župani pa so želeli, da bi uprava plačala celo nakup novih zemljišč, na katerih bi občine zgradile nadomestna bivališča za prebivalce, ki jim je poplavilo domove.

Sredstva bodo izplačevali na podlagi verodostojnih listin

"V lokalnih skupnostih je od deset do 15 odstotkov računov, ki so ali administrativno netočni ali jim manjkajo določene listine in dobavnice ali pa od občine pričakujemo obrazložitev, da se razčisti, ali je strošek res upravičen ali ne," je v intervjuju za N1 povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodal, da je treba paziti, da ne pride do zlorab.

Leon Behin, direktor Uprave za zaščito in reševanje, opozarja, da se je v zahtevkih občin znašlo veliko računov, ki tam nimajo kaj početi. Foto: STA

Pojasnil je, da bodo sredstva izplačevali samo na podlagi verodostojnih listin in prek ustrezno izpeljanih postopkov, nikakor pa denarja ne bodo namenili za neprimerne stvari ali stvari, ki niso bile uporabljene v intervenciji. "Denarja za nakup alkoholnih pijač država res ne more povrniti in to so stvari, o katerih se ne razpravlja," je jasen Behin.