S spletnim vplivnežem lahko rešujete življenjski prostor pingvinov

V oktobru bo na voljo platforma, ki bo s spremljanjem podatkov porabe virov električne energije, ogrevanja in odpadkov na pametnih digitalnih pripomočkih na enostaven in slikovit način prikazala, kaj vse povzroča ogljični odtis in kaj lahko kot posamezniki naredimo za njegovo zmanjšanje ter tako pripomoremo k obstoju planeta (in pingvinov!). Platforma bo z različnimi funkcionalnostmi ponujala tekmovanja v znanju, izračun prihrankov CO2, kopico zanimivih zgodb v povezavi z okoljem in nenazadnje tudi neposredno pomoč pri ohranitvi življenjskega prostora pingvinov.

Uporabniki bodo lahko preko člankov izboljšali svoje znanje o okolju, izpustih toplogrednih plinov, največjih onesnaževalcih. Preko kviza bodo preverjali svoje znanje, ki ga premorejo že danes, ali pa ga bodo pridobili s pomočjo platforme (in kakšne pomoči Zelenega pingvina). Preverili bodo, kakšen je ogljični odtis šole, in prav tako preko različnih iger tekmovali med oddelki ali šolami in v praksi prispevali k bolj zeleni prihodnosti.

Vsak uporabnik, ki bo želel pomagati planetu in njegovi ohranitvi, se bo registriral na spletnem mestu ali si prenesel aplikacijo na svoj pametni telefon. Na aplikaciji mu bo na voljo tudi super rešitev, ki mu bo pokazala količino ogljičnega odtisa njegove šole, ki ga dnevno ustvarja z uporabo virov energije, in predvsem, kako ga lahko s svojimi dejanji zmanjša.

Posebna rubrika bo namenjena izobraževanju in ozaveščanju mladih, ki bodo na preprost in razumljiv način spoznali okoljske vsebine. Vse novo znanje pa bodo uporabili v tekmovanju v zmanjševanju ogljičnega odtisa, v katerem se bodo pomerili s svojimi sošolci, vrstniki ali med oddelki na šoli. Vsebine bodo redno posodabljali in bodo aktualne v vsakem trenutku, ne glede na onesnaženost planeta.

Platforma bo sprva na voljo v sedmih pilotnih osnovnih šolah v Mestni občini Kranj (OŠ Staneta Žagarja, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Predoslje), v Mestni občini Ljubljana (OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Jožeta Moškriča) in Kristiansand International School na Norveškem, kjer jo bodo preizkusili tamkajšnji učenci in učitelji. Ti bodo imeli ključno vlogo pri testiranju aplikacije in njenih vsebin.

Mestna občina Kranj in Mestna občina Ljubljana sta poleg Društva DOVES-FEE Slovenija in FEE Norveške šole ter Iskraemeca (vodilni partner) partnerja v projektu Zeleni pingvin, ki ponuja rešitve, namenjene pametnim mestom, ter podporo pri doseganju ogljične nevtralnosti s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev. Po pilotnem obdobju bo platforma na voljo tudi širši javnosti. Na ta način partnerji zasledujejo ključni cilj projekta – dokazati, da lahko prav vsak posameznik vpliva na okolje, če le ima dovolj znanja in informacij. Zeleni pingvin primarno naslavlja predvsem mlajšo populacijo, ki bo že v zgodnji mladosti osvojila trajnosten način življenja ter ga prenašala znotraj svoje skupnosti kot tudi širše.

Še vedno pa lahko Zelenega pingvina in njegove poučne informacije v povezavi z okoljskimi temami, emisijami CO2 ter trajnostnimi izzivi spremljate preko njegovih X in Instagram kanalov.

Projekt Zeleni pingvin – Green Penguin je finančno podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in slovenskim prispevkom, ki ga zagotavlja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije v višini 764.281,54 evra. Namen projekta je nuditi rešitev, namenjeno pametnim mestom, ter podporo pri doseganju ogljične nevtralnosti s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev.

