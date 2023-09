Poplave: v 27. največji občini v Sloveniji za 28 milijonov evrov škode

Fazi intervencije in popisu škode sledi sanacija, ki pa bo glede na obseg škode dolgotrajna in finančno zelo zahtevna. Občina najprej pričakuje povrnitev stroškov intervencije, to je dobrih 660 tisoč evrov. Občane, ki so prijavili škodo na svojih objektih, v teh dneh najbolj zanima, kdaj, koliko in na kakšen način bodo prejeli finančno pomoč države za sanacijo škode, a konkretnih odgovorov na ta vprašanja, kot so navedli, še niso prejeli.

Fazi intervencije in popisu škode sledi sanacija, ki pa bo glede na obseg škode dolgotrajna in finančno zelo zahtevna. Občina najprej pričakuje povrnitev stroškov intervencije, to je dobrih 660 tisoč evrov. Občane, ki so prijavili škodo na svojih objektih, v teh dneh najbolj zanima, kdaj, koliko in na kakšen način bodo prejeli finančno pomoč države za sanacijo škode, a konkretnih odgovorov na ta vprašanja, kot so navedli, še niso prejeli. Foto: Bralec

V občini Medvode so po koncu intervencije po avgustovskih poplavah popisali prijavljeno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Do roka, ki se je iztekel 22. septembra, so zabeležili za dobrih 28 milijonov evrov škode. Občani in pravne osebe so v roku oddali 280 vlog za oceno škode na objektih, ki se ocenjuje na dobre štiri milijone evrov.

Na območju občine Medvode je zabeležene za dobrih 28 milijonov evrov škode. Od tega država ocenjuje za dobrih 12 milijonov evrov škode na vodotokih, 10 milijonov evrov škode pa je zabeležene na javni infrastrukturi v lasti in upravljanju Občine Medvode. Na območju občine se je sprožilo tudi 22 plazov, katerih sanacija je ocenjena na 1,4 milijona evrov. Manjša škoda je bila zabeležena tudi na kmetijskih zemljiščih, živalih in gozdu, navajajo na občini.

V popisnih komisijah so sodelovali predvsem zaposleni iz občinske uprave, pomoč pa so jim nudili tudi nekateri zunanji sodelavci. Kar tretjina zaposlenih je bila tako do 22. septembra, ko se je iztekel rok za vpis škode v nacionalno aplikacijo Ajda, zaposlena s terenskimi ogledi in svetovanjem tistim občanom, ki so potrebovali pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.

MEDVODE V ŠTEVILKAH



Število prebivalcev: 16.936 (na 27. mestu v Sloveniji) (vir: Statistični urad RS, 2022 H2)

Povprečna starost: 42,8 leta (vir: Statistični urad RS, 2019)

Število zaposlenih oseb: 3.606 (vir: Statistični urad RS 2017)

Število delovno aktivnih občanov: 6.919 (vir: Statistični urad RS, 2017)

Število hiš: 3.401 (Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)

Število lokalnih cest: 20 (61.196m) (vir: Občina Medvode 2017)

Skupno število podjetij: 1.570 (vir: Statistični urad RS, 2017)

Celotni prihodek: 454.714.000 EUR (vir: Statistični urad RS, 2017)

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR): 1.042,13 (vir: Statistični urad RS, 2018)

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem občanom za potrpežljivost in prijazne besede, ki so jih bili sodelavci deležni. "Dodatno je delo oteževal zastarel državni šifrant in cenik za ocenjevanje škode, saj je bilo marsikje potrebne precej improvizacije. Cenik namreč ne pozna toplotne črpalke, ponuja pa možnost ocenjevanja kar sedmih vrst telefonskih govorilnic," so zapisali na občini.

Ob tem so izrazili upanje, da bodo pristojni v čim krajšem času pripravili nove obrazce, cenike in šifrante, da se s podobnimi težavami ne bi spopadali tudi ob morebitnih prihodnjih naravnih nesrečah.

Navodil niso prejeli

V preteklih tednih so prejeli veliko vprašanj o znižanju plačila električne energije. Glede ukrepa ministrstva za okolje, podnebje in energijo za znižanje plačila električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so ob poplavah utrpeli hudo škodo, konkretnih navodil niso prejeli.

"Po naših informacijah pa bo osnova za znižanje plačila baza objektov, na katerih se je ocenjevala škoda, pri čemer naj bi se vsak od ponudnikov električne energije sam odločal, ali bo tudi upošteval znižano plačilo energije," so zapisali.

Za intervencije 660 tisoč evrov

Fazi intervencije in popisu škode sledi sanacija, ki pa bo glede na obseg škode dolgotrajna in finančno zelo zahtevna. Občina najprej pričakuje povrnitev stroškov intervencije, to je dobrih 660 tisoč evrov. Občane, ki so prijavili škodo na svojih objektih, v teh dneh najbolj zanima, kdaj, koliko in na kakšen način bodo prejeli finančno pomoč države za sanacijo škode, a konkretnih odgovorov na ta vprašanja, kot so navedli, še niso prejeli.

Ponovno so poudarili, da so občine škodo popisale za državo, na osnovi njenih navodil, zato občina Medvode nima nikakršnega vpliva na višino ocenjene škode, niti nima vpliva na izplačilo sredstev.