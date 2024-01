Med petdeseterico najbolje plačanih skoraj sami zdravniki

Na javnem spletnem portalu plač so objavljeni podatki o najvišjih izplačilih oktobrskih plač zaposlenim v javnem sektorju. Že tradicionalno na lestvici močno prevladujejo zdravniki, a oktobra je bila njihova prevlada še posebej izrazita, saj so z izjemo dveh primerov na njej sami zdravniki. Rekorder med njimi je prejel 16.619 evrov bruto plače, pri čemer ni izključeno, da ni še česa zaslužil zunaj javnega sektorja.

Najvišje na tokratni lestvici (poročila o najbolje plačanih na vladnem portalu objavljajo s precejšnjim zamikom) je okrajni sodnik v Ljubljani z 20.819 evri bruto plače, a je glede na podatke skoraj zagotovo šlo za poračun plače iz naslova napredovanja.

Drugi na lestvici je zdravnik, ki je zaposlen v ptujski bolnišnici in dela tudi v mariborskem zdravstvenem domu. V bolnišnici je prejel 11.495 evrov bruto plače, v zdravstvenem domu pa še 5.124 evrov bruto. Skupaj torej 16.619 evrov bruto, kar v neto znesku pomeni okoli osem tisoč evrov (je pa to precej odvisno od olajšav in dodatkov).

Anomalija: med zdravniki medicinska sestra

Od tretjega do štirinajstega mesta na lestvici najdemo same zdravnike, njihove plače pa se gibljejo med 16.354 in 13.638 evri bruto. Med zdravniki se je znašla anomalija: diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji, ki je oktobra prejela 13.567 evrov bruto plače.

Petdeset najbolje plačanih zaposlenih v javnem sektorju je oktobra prejelo za skoraj 664 tisoč evrov, kar je približno dvajset tisočakov več kot mesec prej. Najnižja plača na lestvici je oktobra znašala 11.826 evrov bruto, medtem ko je bila mesec prej 11.450 evrov bruto. Oktobra 2022 je zadnji na seznamu petdeseterice zaslužil 10.815 evrov bruto. Rast te plače je bila torej dobrih devet odstotkov.

Od šestnajstega do zadnjega mesta lestvico zasedajo sami zdravniki, ki bodo glede na dogovor z vlado o odpravi stropa napredovanj pri 57. plačnem razredu, kar se je zgodilo decembra lani, v naslednjih mesecih po plačah še bolj odskočili od drugih javnih uslužbencev.

Čeprav v zdravniških organizacijah poudarjajo, da visoke plače zdravnikov na lestvici najbolje plačanih v javnem sektorju prikazujejo popačeno sliko in da ima večina zdravnikov bistveno nižje plače, pa podatki o plačah v javnem sektorju vendarle kažejo na to, da so zdravniki in zobozdravniki najbolje nagrajena plačna podskupina, če izvzamemo najvišje funkcionarje v državi, ki pa so vezani na mandat.

Povprečne plače začele močno rasti leta 2019

Oktobra je povprečna plača v podskupini zdravniki in zobozdravniki znašala 4.834 evrov bruto, kar je dobrih 2.300 evrov več od povprečne bruto plače v javnem sektorju. Za primerjavo: povprečna bruto plača v podskupini medicinske sestre in babice znaša 2.562 evrov (pri čemer je tudi ta kader izjemno obremenjen z nadurami), v podskupini policisti 2.782 evrov, v podskupini vzgojitelji in preostali strokovni delavci v vrtcih pa 1.905 evrov bruto. Masa izplačanih bruto plač je sicer oktobra znašala dobrih 469 milijonov evrov.

Plače v javnem sektorju so začele skokovito rasti leta 2019. Potem ko so med letoma 2010 in 2017 stagnirale ali celo padale, so po izbruhu epidemije in težavah z visoko inflacijo poskočile. Če je povprečna bruto plača zaposlenih v javnem sektorju leta 2019 znašala slabih dva tisoč evrov, je v lanskem letu poskočila že na 2.460 evrov.