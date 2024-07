Med Hrušico in Malimi Ločicami podtaknjen požar: gorelo je skoraj 40 bal

V noči na soboto so gasilci PGD Podgrad na travniku med Hrušico in Malimi Ločicami gasili 40 gorečih bal. Lastnik, ki je prejšnji dan baliral seno, se je vračal domov, ko je zavohal dim. Kmalu zatem pa je videl, da gorijo bale, zato je poklical na pomoč, pišejo Primorske novice.

Bale so bile druga od druge oddaljene, blizu travnika pa ni hiš, zato je požar skoraj gotovo nekdo podtaknil. Na koprski policijski upravi so pojasnili, da policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V požaru je po prvi oceni nastalo za približno 1.500 evrov škode. Po podatkih policistov je pogorelo 37 bal.

Pri gašenju je sodelovalo 40 gasilcev

Vodja intervencije PGD Podgrad Erik Petrač je za Primorske novice povedal, da so požar gasili od polnoči do pete ure zjutraj, pri gašenju pa je sodelovalo 40 gasilcev iz vseh gasilskih društev bistriške gasilske zveze in gasilci PGD Materija. Ker so potrebovali veliko količino vode, so aktivirali tudi zaposlene iz bližnje Plame. Vsako balo so morali razpreti in porabili so veliko vode, da so jo povsem pogasili, da se kasneje ne bi ponovno vnela, je povedal Petrač.

Dodal je, da so uspeli požar pravočasno ustaviti, da se ni razširil v gozd.