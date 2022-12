Med hišno preiskavo zasegli dve pištoli in sumljivo snov

Novogoriški policisti so 40-letnemu moškemu na domu zasegli pištolo znamke Ingram kalibra 9 milimetrov, pištolo znamke Beretta, prav tako kalibra 9 milimetrov, zasegli pa so tudi snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedane droge. Policisti so osumljencu začasno odvzeli prostost.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so konec prejšnjega tedna oziroma v petek, 23. decembra, na podlagi odredbe pristojnega sodišča na območju Nove Gorice opravili hišno in osebno preiskavo pri 40-letnem moškem, za katerega je obstajal sum, da nezakonito poseduje strelno orožje.

Moškemu so skladno z določbami Zakona o kazenskem postopku za čas izvedbe hišne preiskave odvzeli prostost in odredili pridržanje. Med izvedbo hišne preiskave so policisti našli in zasegli avtomatsko pištolo znamke Ingram kalibra 9 milimetrov, ki po določilih Zakona o orožju in Kazenskega zakonika spada med vojaško orožje, promet, nabava in posest tega pa posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso dovoljeni ali so omejeni. Prav tako so policisti pri preiskavi našli in zasegli tudi pištolo znamke Beretta kalibra 9 milimetrov in naboje za pištolo.

V hiši 40-letnika zasegli tudi sumljivo snov

Poleg navedenega orožja in streliva pa so policisti pri hišni preiskavi našli in zasegli tudi snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge, in sicer stekleni kozarec, v katerem so bili posušeni rastlinski delci zelenorjave barve, ter PVC-vrečico, v kateri je bila prašnata snov bele barve. Če bo ustrezna analiza potrdila, da gre za prepovedane droge, bodo zoper moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

O odkritju in zasegu orožja so policisti obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe bodo zoper 40-letnika na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja.