Včeraj okoli 12. ure so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila na gradbišču v Murski Soboti. Kot je bilo ugotovljeno, je delavec med opravljenjem dela v zgradbi stal na lestvi in iz neznanega vzroka in neugotovljene višine padel na betonska tla. Delavec je bil v nesreči hudo telesno poškodovan.