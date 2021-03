Mateja Logar: Brez uvedbe ukrepov bi bilo stanje čez 14 dni zelo slabo

"Vsi smo si želeli, da se bo stanje izboljšalo in bomo ukrepe sproščali, a se je britanska različica virusa precej razširila in spremenila potek epidemije. Edina možnost, da zmanjšamo pritisk na bolnišnice, je zapiranje države," je na današnji novinarski konferenci dejala vodja strokovne skupine Mateja Logar.

V nedeljo smo v Sloveniji ob 1.774 opravljenih PCR-testih potrdili 287 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih tako znaša 16,2 odstotka, kar je manj kot dan prej (18,5 odstotka). V bolnišnicah se je skupno zdravilo 526 covidnih bolnikov, od tega 112 na intenzivni negi, kar je več kot dan prej, ko jih je bilo v bolnišnicah 499, od tega 106 na intenzivni negi.

Logarjeva: Gre za reševanje celotnega zdravstvenega sistema

Po besedah Mateje Logar so bili strogi ukrepi sprejeti po tehtnem premisleku: "Pretresali smo ukrepe in ugotovili, da je edina možnost, ki jo imamo, da se odločimo za stroge ukrepe oziroma zapiranje države. Ta odločitev ni bila enostavna, a je to edina možnost, da omilimo tretji val."

Ljudem se mogoče zdijo ukrepi pretirani, a se moramo zavedati naših omejitev, predvsem kar se tiče bolnišničnih kapacitet, je še poudarila Logarjeva.

Po 11 dneh zaprtja drastičnih sprememb ne gre pričakovati

Petdnevno zaprtje bi bilo bistveno prekratko, 11-dnevno zaprtje napoveduje možen porast pri sprostitvi, potem pa znižanje, je odločitev strokovne skupine pojasnila Logarjeva: "Drastičnega upada ne pričakujemo. Želimo si le, da se okužbe ne bodo hitro razširile, s tem ukrepom bi radi omejili prenos okužb. To lahko dosežemo z vsesplošnim zmanjševanjem stikov, zato smo se tudi odločili za zaprtje šol." Po 11. aprilu se v šolo vračajo vsi osnovnošolci in dijaki po modelu C, je še pojasnila Logarjeva.

Logarjeva je med drugim opozorila, da smo na del odloka, ki pravi, da se maske na prostem nosi, ko ne moremo ohranjati minimalne razdalje, kar pozabili: "S prvim aprilom bo obvezna uporaba mask na znanjih površinah. Pri rekreaciji maske niso potrebne, prav tako nošenje mask ni obvezno na zelenih površinah."

Izjema v času popolnega zaprtja države bo veljala na velikonočno nedeljo, ko bodo dovoljena družinska zbiranja izven regij. "Vemo, da si ljudje želijo druženja in ocenili smo, da druženje dveh družin ne predstavlja tako velikega tveganja," je odločitev strokovne skupine pojasnila Logarjeva.

Jereb: Intenzivni oddelki so naše "ozko grlo", kjer se bolnišnice lahko zlomijo

Razmere v bolnišnicah se poslabšujejo. Zaskrbljujoče so razmere na intenzivni negi in trendi, ki se kažejo, je povedal Matjaž Jereb, vodja Oddelka Intenzivne terapije Infekcijske klinike UKC Ljubljana. "Hospitaliziranih je vedno več bolnikov, intenzivni oddelki so naše 'ozko grlo', kjer se lahko bolnišnice zlomijo. Povprečna starost bolnikov na intenzivni negi v UKC Ljubljana je 69 let, v drugem valu je bila 70 let. Hospitaliziranih je več mlajših bolnikov. Najmlajši bolnik na intenzivni negi je star 38 let," dodaja Jereb.

Pozitivne učinke ukrepov lahko pričakujemo z zamikom

Vlada je včeraj sporočila, da bodo od prvega do 12. aprila znova veljali strožji omejitveni ukrepi, saj se je v zadnjih tednih stanje epidemije znova poslabšalo in opažamo porast števila okužb. Kot je dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović, pričakujejo, da bosta dva tedna dovolj, da presekamo ta val okužb.

To so nova pravila

Od danes je prepovedano potovati v države, ki so na rdečem seznamu, to so med drugim sosednje države ter države Zahodnega Balkana. Ob vračanju v Slovenijo je v izogib karanteni potreben negativen izvid PCR-testa. PCR se prizna le, če je opravljen v EU.

Karantene po novem ni več možno predčasno prekiniti z opravljenim testom na novi koronavirus. Prestop meje izven kontrolnih točk ni več dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del.