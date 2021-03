Nova pravila, kam lahko potujemo

Od danes je prepovedano potovati v države, ki so na rdečem seznamu, to so med drugim sosednje države ter države Zahodnega Balkana. Ob vračanju v Slovenijo je v izogib karanteni potreben negativen izvid PCR testa. Pred zaprtjem države, ko bo pouk potekal na daljavo, pa naj bi šole danes prejele okrožnico z navodili za delo v prvi tretjini aprila.

V skladu z odlokom o omejitvi prehajanja državne meje, ki bo veljal do vključno 12. aprila, so prepovedana potovanja v države ali administrativne enote na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme, kot so tranzitni potniki, tovorni promet ter potovanja iz nujnih razlogov, poroča STA.

Zaostrujejo se tudi pogoji za vstop v državo brez napotitve v karanteno, in sicer je to mogoče le ob predložitvi negativnega molekularnega (PCR) testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja.

Novi pogoji tudi za vstop

Vstop v državo brez karantene je mogoč tudi ob predložitvi potrdila o cepljenju, dokazila o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 21 dni, a ne starejši od šestih mesecev, ali potrdila zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Karantene po novem ni več možno predčasno prekiniti z opravljenim testom na novi koronavirus.

Prestop meje izven kontrolnih točk ni več dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del.

Med izjemamo še vedno dnevni migrantje

Izjeme pri prehajanju meje še vedno veljajo za dnevne delovne migrante, dvolastnike, učence in njihove starše, ki lahko predložijo tudi dokazilo o opravljenem hitrem testu na novi koronavirus, ki ni starejši od sedem dni. Izjeme ni mogoče uveljavljati, če je šola zaprta oziroma se šolanje ne izvaja.

Pred zaprtjem države, ko bo pouk potekal na daljavo, pa naj bi šole danes prejele okrožnico z navodili za delo v prvi tretjini aprila.