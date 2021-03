Janša: Vlada se je strinjala s predlogi strokovne skupine o zaustavitvi javnega življenja med 1. in 12. aprilom#V živo

Vlada je današnji seji obravnavala predlog o strogih omejitvah zaradi pandemije, ki jih je predlagala strokovna svetovalna skupine za covid-19 in bi veljale med 1. in 12. aprilom. Vlada je predloge strokovne skupine podprla. Novinarsko konferenco vlade prenašamo v živo.

Predsednik Janez Janša je na novinarski konferenci seje vlade dejal, da so ocenili, da smo v bitki s časom. Stopnjo precepljenosti, ki pomaga ustavljati pandemijo, bomo dosegli junija oziroma v začetku poletja. Do tedaj je potrebno uvesti nekatere ukrepe zaradi hitrega širjenja britanskega seva.

Če ne bo ukrepov, bo nekaj sto mrtvih več

Janša je povedal, da se je vlada strinjala s predlogi strokovne skupine o zaustavitev javnega življenja med prvim in 12. aprilom. Če ne bo ukrepov, bo do junija nekaj sto dodatnih smrti, pravi premier.

12. aprila se nato ponovna uporablja semafor, ki se zdaj začasno prekine. Janša je še povedal, da bo javna uprava zelo omejila svoje delovanje. Razen izjem bo delala od doma. Vlada tudi apelira na gospodarstvo, ki bo še delovalo med zaprtjem, da se čim več dela opravi na daljavo.

Če bomo te ukrepe dosledno izvajali, dodatni ukrepi ne bodo potrebni, je še pojasnil Janša. Po njegovih besedah bodo pozitivni učinki strogih ukrepov prišli z zamikom, po 12. aprilom. Dodal je še, da bodo že v ponedeljek pa začeli veljati ukrepi na področju prehajanja državnih meja, in sicer zaradi alarmantnega stanja v nekaterih državah Zahodnega Balkana.

Počivalšek z dvomi, a je podprl ukrepe

Ukrepe je na novinarski konferenci podprl tudi Matej Tonin. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je dejal, da je izrazil dvom v učinkovitost popolnega zaprtja, a je prevladal zdravstveni vidi. Gospodarstvo je zaprosil, da jim zaupa. Minister za zdravje Janez Poklukar je tudi podprl ukrepe. Povedal je še, da se ponovno uvaja nošnja zaščitne maske v javnih prostorih, tudi na prostem.

Šole na daljavo, nekaj bo izjem

Ministrica za šolstvo Simona Kustec je pojasnila, da bo izobraževanje med 1. in 12. aprilom na daljavo. Nekaj bo izjem: vrtci in prva triada v osnovnih šolah, če bodo starši tudi med strogimi ukrepi morali opravljati delo v ključni infrastrukturi. Izjema bo tudi izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Ostalo izobraževanje bo na daljavo. Šole bodo jutri dobili posebne okrožnice, pravi Kustečeva.

Vozniška in prometna dovoljenja podaljšana do 9. maja

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: Nihalke, žičnice in smučišča bodo zaprta. Javni prevoz ostaja. Zapirajo delovanje avtošol. Prepove se opravljanje tehničnih pregledov in tahografskih delavnic. Vozniška in prometne dovoljenja se podaljšajo do 9. maja. Prepove se letenje zrakoplovov, ki vzletijo in pristajajo na ozemlju Slovenije.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs: Ni dovoljeno od jutri potovati v rdeče države, razen izjem. Ob vračanju v našo državo se ni mogoče več izkazati s hitri antigenskimi testi, ampak samo PCR testi. Ti morajo biti izdani v schengenskem območju.

Predlogi strokovne skupine

Strokovna svetovalna skupina za covid-19, ki jo vodi Mateja Logar, je vladi predlagala popolno zaprtje države od 1. do 11. aprila. Ukrep po njenih besedah enotno podpirajo vsi člani svetovalne skupine. Po posvetu stroke in politike je predsednik države Borut Pahor predlog o začasnem zaprtju države predal vladi, ki bo sprejela končno odločitev. Seja se je začela ob 14. uri.

Logarjeva ocenjuje, da je glede na to, da je večji pritisk na intenzivne enote in da prihajajo mlajši bolniki, ukrepe potrebno zaostriti. Po predlogih njene skupine fizičnega pouka med zaprtjem države ne bi bilo. V vrtcih in prvi triadi osnovnih šol bi bilo poskrbljeno za nujno varstvo otrok staršev, katerih delo je pomembno za delovanje države. 12. aprila bi se šole ponovno odprle, ne glede na semafor.

V času zaprtja bi se delalo od doma, zaposlene v t. i. kritični infrastrukturi, ki bi odhajali na delo, bi še naprej testirali, celoten čas pa izkoristili za čim hitrejše cepljenje. Javni prevoz bi deloval v omejenem obsegu. Druženje izven regij bi bilo za dve gospodinjstvi dovoljeno samo na veliko noč, je na sestanku političnega vrha s stroko na Brdu pri Kranju povedala Logarjeva.

Po besedah zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja so dodatni ukrepi potrebni, ker so se od zadnjega sestanka političnega vrha s strokovnjaki sredi marca epidemiološke razmere močno spremenile. Podatki namreč nakazujejo, da beležimo pozitiven trend okužb. "Še včeraj je bil sedemdnevno povprečje 927, danes je že 944," je dejal.

Od opozicije sta se posveta udeležila le predstavnik SNS in DeSUS. Posveta se nista udeležila predsednik LMŠ Marjan Šarec in koordinator Levice Luka Mesec. Vabilo so tokrat kljub Pahorjevemu obvestilu, da bo pogovor potekal javno, zavrnili v SAB, v SD pa so se vprašali o smiselnost pogovora, češ da dialog nima učinka, če ena stran ni pripravljena poslušati. Predsednica SD Tanja Fajon je zjutraj prek družbenega omrežja Twitter zavrnila udeležbo.

Na posvetu prav tako ni bilo predstavnikov nove poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki še ni formalno ustanovljena.