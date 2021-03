Stroka za stroge omejitve prihodnja dva tedna. Se bo politika strinjala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja se bodo danes znova sestali predstavniki nekaterih strank in stroke na temo ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Posvet, ki se bo začel ob 10. uri na Brdu pri Kranju, bo javen. Vlada bo nato po napovedih popoldne obravnavala predloge svetovalne skupine, ki neuradno predlaga zaostritev ukrepov.

Posveta se po napovedih znova ne bosta udeležila predsednik LMŠ Marjan Šarec in koordinator Levice Luka Mesec. Vabilo so tokrat kljub Pahorjevemu obvestilu, da bo pogovor potekal javno, zavrnili v SAB, v SD pa so se vprašali o smiselnost pogovora, češ da dialog nima učinka, če ena stran ni pripravljena poslušati.

Udeleženci prejšnjega marčevskega srečanja so se dogovorili, da se ponovno sestanejo aprila, če ne bodo razmere zahtevale drugače. A je nato vlada na sredini seji predlagala, da se na posvetu sestanejo pred popoldnevom, ko naj bi vlada obravnavala predloge svetovalne skupine za covid-19.

Skupina ima po neuradnih informacijah TV Slovenija več predlogov, med drugim popolno zaprtje države. To naj bi bilo do 14-dnevno, skoraj zagotovo pa naj bi bile prihodnji teden zaprte nekatere trgovine in gostinski lokali, pa tudi šole.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je v soboto napovedal, da bo posvetovalna skupina končno odločitev sprejela danes na Brdu pri Kranju. Ali popolnoma zapreti javno življenje ali ne, je treba vprašati vse partnerje. "Če bi gledali samo z epidemiološkega vidika, potem da, ampak je zelo pomembno pogledati še kaj drugega," je dodal.

Epidemiološke razmere v državi se tudi zaradi širjenja angleške različice slabšajo. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je v petek znašalo 927, med regijami se v rumeno fazo uvršča samo še Posavje.