Stroka se po besedah Milana Kreka o tem, kaj bo glede na razmere predlagala vladi, še zmeraj odloča, razgovori še potekajo, poroča STA. Končne odločitve bodo po njegovih besedah sprejeli v nedeljo na Brdu pri Kranju. Tam je, kot je znano, posvet o epidemiji sklical predsednik republike Borut Pahor.

Na vprašanje, ali bi bilo treba popolnoma zapreti javno življenje, je Krek danes dejal, da je to težko reči, ker je treba vprašati vse partnerje, pomembno je tu gospodarstvo in ostali dejavniki. "Če bi gledali samo z epidemiološkega vidika, potem da, ampak je zelo pomembno pogledati še kaj drugega," je po navedbah STA dodal Krek.

"Če se bomo odločili za zaprtje, se bomo odločili s težkim srcem, ne hitropotezno. Zato je predsednik republike za nedeljo tudi sklical sestanek, da se odločimo na vrhu z vsemi, tako koalicijo kot opozicijo, kaj in kako naprej," je danes dejal prvi mož Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ponovil je stališče stroke, da se šole zapirajo zadnje, povedal pa je tudi, da se pripravlja nova regulativa na državni ravni, po kateri se bodo karantene bistveno bolj nadzirale, tako da bodo ljudje dejansko tudi kaznovani, če ne bodo ostali doma.

Epidemijo poganja britanski sev

Sicer pa je posebej izpostavil angleško različico novega koronavirusa, za katerega je znano, da je bistveno bolj kužen in zaradi česar je po Krekovih besedah treba biti bistveno bolj pozoren in upoštevati vse zaščitne ukrepe. Britanski sev po njegovih besedah ponovno poganja epidemijo, so pa v slovenskem prostoru prisotni tudi drugi sevi, prav tako stroka v prihodnjih mesecih pričakuje še kakšno novo različico.

"Tako nas čaka še veliko dela na tem področju, ker presenečenj še ni konec s tem virusom in nas bo presenečal še naprej," je dejal Krek. Novi sevi po njegovih besedah predstavljajo tudi nevarnost za domove za starejše, kjer se bistvenih sprememb v sistem ne da več vnesti. Kljub visoki precepljenosti stanovalcev pa je znano, da cepivo ne predstavlja popolno zaščito.

Krek pohvalil Korošce

Krek je sicer po današnjih pogovorih z direktorjem Zdravstvenega doma (ZD) Ravne na Koroškem Stanislavom Pušnikom in predstojnico ravenske območne enote NIJZ Nedo Hudopisk izrazil zadovoljstvo. Ocenil je, da so Korošci zelo dobro organizirani in da bodo tudi takrat, ko bo na voljo več cepiva proti covidu-19, sposobni vse cepivo porabiti in da bodo s skupnostnim pristopom, ki ga izvajajo, uspešni pri obvladovanju virusa.

Ob tem je spomnil na bližino Avstrije, kamor se na delo vozi veliko ljudi iz Slovenije, ter da je zaradi prisotnosti britanskega seva virusa na jugu Avstrije lahko prenos tako rekoč dneven in da se je temu skoraj nemogoče izogniti.

Zadovoljstvo z opravljenim razgovorom s Krekom je izrazil tudi direktor ZD Ravne na Koroškem Pušnik. Po srečanju je v izjavi za medije dejal, da so najbolj veseli informacije, da lahko v prihodnjem mesecu pričakujejo bistveno večje količine cepiv in da bodo torej lahko izboljšali precepljenost prebivalstva.

Krek pa je v zvezi s cepljenjem ponovil, da je namen cepiti čim večji del prebivalstva, saj je to predpogoj, da vsaj približno normaliziramo življenje in da se zmanjšajo nefarmakološki ukrepi. "Če bomo dejansko imeli vsaj 70-odstotno precepljenost, kar je možno do avgusta doseči, bomo lahko v jesenski čas bistveno lažje vstopili," je dejal Krek.

Trenutno pa je zaradi naraščanja okužb nujno dosledno upoštevati vse že znane zaščitne ukrepe, vsi, ki zbolijo, in vsi, ki so imeli tesen stik z okuženimi, naj ostanejo doma, je opozoril Krek. Ljudi je pozval še, naj si v čim večjem številu naložijo aplikacijo, ki jim bo sporočila stik z okuženim, še piše STA.