Marko Zidanšek bi kot župan v Celju odprl 5D-kino

Za Zidanška, ki je junija zaradi slabih volilnih rezultatov na predčasnih parlamentarnih volitvah odstopil kot predsednik SLS, je prostorski načrt pomemben, zato da se bodo v Celje nazaj priseljevali ljudje, ki so ga nekoč že zapustili. Meni tudi, da je Celje najbolj privlačno mesto za življenje v Sloveniji.

"V zadnjih 15 letih smo bili v Celju navajeni hitro rastočega tempa, ki smo ga kot SLS tudi usmerjali. V tem času je bilo v Celju na številnih področjih ogromno narejenega. Zgradili smo center za ravnanje z odpadki, čistilno napravo, kanalizacijski sistem, izvedli smo tudi protipoplavne ukrepe in obnovili mestno jedro," je dejal Zidanšek.

Meni, da so v preteklih letih dokazali, da so ekipa, ki je vredna zaupanja, saj so tisto, kar so si zastavili, tudi uresničili. Zidanšek obljublja gospodarski razvoj in vzpostavitev komunikacije s celjskim gospodarstvom, ki naj bi prinesla sinergijske učinke. V Celje si želi privabiti visoko izobraženi kader in mu zagotoviti privlačno kariero.

Šmartinsko jezero je treba po Zidanškovih besedah očistiti in ob njem potem urediti celjsko plažo, rad bi tudi dokončal severno vezno cesto. Na Starem gradu ali v mestu pa bi uredil 5D-kino za predstavitev bogate celjske zgodovine.

Kandidaturo za celjskega župana sta napovedala tudi aktualni župan Bojan Šrot, ki se bo potegoval za šesti županski mandat, in nekdanji vodja oddelka za finance na celjski občini Sandi Sendelbah.